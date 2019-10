PARTAGER Hajar Raissouni condamnée à un an de prison ferme

La journaliste Hajar Raissouni, 28 ans, jugée pour « avortement illégal » et « relations sexuelles hors mariage », a été condamnée lundi à un an de prison ferme par le tribunal de Rabat.

Arrêtés et jugés en même temps qu’elle, son gynécologue et son fiancé ont écopé de deux ans de prison ferme, un anesthésiste d’un an de prison avec sursis et une secrétaire de huit mois avec sursis.

LNT avec agences