A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre, Hadaf, association des parents et amis des personnes en situation de handicap mental, a inauguré sa maison d’hôtes solidaire Dar Diaf, le mercredi 30 novembre 2022.

Fruit d’un partenariat avec la Fondation OCP, le projet de remise à niveau, développement et pérennisation de la maison d’accueil Dar Diaf s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de l’association, visant à développer des activités génératrices de revenus à travers des projets socio-éducatifs et à sensibiliser sur l’importance de l’inclusion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap mental, explique l’association dans un communiqué.

Il est à préciser que Dar Diaf, est une maison d’hôtes créée par l’association en 2005 et sise au sein même des locaux du Centre Socioprofessionnel Hadaf. Elle est constituée de 8 chambres pouvant accueillir jusqu’à 17 personnes en plein cœur de la capitale marocaine

« La création et le développement de ces activités génératrices de revenus (AGR) sont la suite logique de notre démarche vers l’inclusion sociale et professionnelle de nos jeunes apprentis. Notre principal objectif est l’insertion des jeunes en situation de handicap mental dans le milieu du travail ordinaire ou en milieu protégé au sein même de notre établissement », explique Amina Msefer, présidente de l’association.

« Ces projets ne peuvent aboutir aujourd’hui ni atteindre leurs objectifs qu’avec la participation et le soutien des partenaires et la participation de tout l’environnement dont les institutions publiques et privées, les professionnels, les fondations, les encadrants et bien évidemment les jeunes et leurs familles. Et ce partenariat fructueux avec la Fondation OCP en est la preuve irréfutable ».

Ce projet a en effet pour vocation d’appuyer l’objectif global que l’association s’est toujours fixé à savoir la promotion de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap mental, et ce, à travers l’accès à une structure de formation professionnelle adaptée.

Utilisée ponctuellement comme espace de vie, d’épanouissement et de socialisation par les jeunes du Centre, Dar Diaf leur permet d’accéder à un apprentissage de la vie en collectivité, leur offrant ainsi l’autonomie nécessaire à leur inclusion.

Partagez cet article :