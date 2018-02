PARTAGER Habitat: Plus de 43 600 bâtiments menaçant ruine

Le nouveau ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a indiqué, que son département va élaborer des programmes contractuels, avec les parties prenantes, concernant ce qui reste des bâtiments menaçant ruine, en se basant sur le recensement de 2012.

Au Parlement, il a mis l’accent sur la nécessité de l’actualisation continue des statistiques relatives à ces bâtiments, notant que son département a signé depuis 2012, en coopération avec les départements concernés, plusieurs conventions visant le traitement de la situation d’environ 27.500 bâtiments, pour un montant global de quelque 3,64 MMDH, supporté par le ministère à hauteur de 1,11 MMDH.

De même, il a rappelé qu’en vertu du recensement officiel de 2012, il a été procédé à l’identification de 43.697 bâtiments menaçant ruine. Par ailleurs, il a noté que le ministère se penchera, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi 94-12 relative aux constructions menaçant ruine, sur l’activation du rôle de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et de Réhabilitation des bâtis menaçant ruine, en tant que mécanisme chargé de superviser la mise en application des programmes urbanistiques et des projets relatifs à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.

HZ