PARTAGER Habitat : Le gouvernement fait le point sur ses programmes

Le programme gouvernemental de l’habitat vise à poursuivre la réduction du déficit en logements à 200.000 unités à l’horizon 2021, à travers la création de 160.000 unités chaque année, a indiqué lundi, le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Répondant à une question centrale sur « les chantiers sociaux et les mesures y afférentes au titre de l’année 2019 », lors de la séance mensuelle relative à la politique générale à la Chambre des représentants, M. El Otmani a expliqué que les politiques publiques adoptées dans le domaine du logement ont permis de réduire le déficit budgétaire de 1.240.000 unités en 2002 à 400.000 unités à fin 2017, soulignant que la priorité sera accordée à la lutte contre l’habitat insalubre et à l’amélioration des conditions de vie des familles en situation précaire.

Dans ce sens, il sera procédé à la mise en œuvre du programme « Villes sans bidonvilles » dont le lancement a permis depuis fin juin 2018 de traiter la situation de 277.583 ménages, soit 66% du total des familles après actualisation de leur nombre, a fait savoir le chef du gouvernement, rappelant que 59 villes ont été déclarées sans bidonvilles sur les 85 villes concernées par ce programme.

M. El Otmani a d’autre part précisé que l’exécutif poursuivra la mise en œuvre du programme de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, en application des Hautes orientations royales relatives à la rénovation des anciennes médinas, assurant que l’accent sera mis sur la mise en œuvre de quatre conventions de partenariat signées lundi dernier à Marrakech sous la présidence du Roi Mohammed VI, à l’occasion de la présentation des programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira avec une enveloppe budgétaire de près de 2,35 milliards de dirhams (MMDH).

Le gouvernement œuvrera également à la mise en œuvre du programme de réhabilitation de l’habitat illégal et de la réhabilitation urbaine, à travers la concrétisation de 588 projets, dont une contribution Étatique de 12 MMDH bénéficiant à 1.250.000 personnes, a-t-il ajouté.

Parallèlement à ces mesures, il sera procédé à la diversification de l’offre de logement en vue de répondre aux besoins des différentes catégories sociales, à travers la mise en application du programme d’habitat social d’un coût global de 250.000 dirhams, a ajouté le Chef du gouvernement, rappelant qu’il a été procédé à la réalisation des travaux au niveau de 692 projets, regroupant 476.949 unités de logement et à la mise en œuvre du programme d’habitat social à bas coût (140.000,00), tout en poursuivant la réalisation de 52.644 unités de logement à bas coût, dont la réalisation a débuté en 2008.

Ces mesures comprennent également le programme de logement destiné à la classe moyenne par la mise en œuvre de 28 conventions conclues pour la réalisation de 9.096 unités de logement et de deux conventions-cadres scellées respectivement avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) et le Groupe Al Omrane pour la mise en place de 20.000 unités de logement et la création de 3.680 autres.

LNT avec MAP