Habitat : Focus sur les centres ruraux émergents en 2019, selon Fassi Fihri

Le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fihri a indiqué, mardi à Rabat, que le plan d’action de son département au titre de l’année 2019, sera orienté vers la mise en œuvre de projets territoriaux au profit des centres ruraux émergents prioritaires, en partenariat avec les acteurs locaux.

Présentant le projet de budget du ministère devant la Commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers, M. Fassi Fihri a souligné que les efforts se concentreront également sur la généralisation d’observatoires au niveau régional et la mise en place d’un cadre contractuel pour le financement et la mise en oeuvre, outre l’élaboration de mécanismes de gouvernance y afférents.

Pour ce qui est de l’urbanisme, il sera question du parachèvement du chantier relatif à la révision du système lié à la planification territoriale et de la mise en place des bases de financement urbain dans le cadre de la coopération internationale, a-t-il poursuivi.

Il s’agit, en outre, de l’approbation de 140 documents en matière d’urbanisme et l’élaboration de 100 nouveaux documents, ainsi que l’élaboration d’une nouvelle génération des documents d’urbanisme basée sur les principes d’urbanisme durable, a-t-il noté.

Selon M. Fassi Fihri, le plan d’action 2019 prévoit également la mise en œuvre des recommandations de la feuille de route pour la promotion du secteur, de l’activation de nouvelles mesures visant à promouvoir l’accès au logement des catégories démunies et dans le milieu rural et du suivi des projets programmés dans le cadre du foncier public.

Dans le volet relatif à la politique de la ville, des contrats seront conclus en 2019 avec les communes concernées par la programmation financière des trois prochaines années au sujet de la réhabilitation et le développement des centres émergents, en fonction des moyens disponibles, de même qu’il sera procédé à la finalisation de l’étude autour des domaines prioritaires dans le cadre de la politique de la ville.

Concernant les ksours et kasbahs, l’action du ministère s’articulera notamment autour de l’élaboration de l’étude relative à la stratégie nationale intégrée d’intervention sur ces sites à l’horizon 2025, la poursuite du financement des projets générateurs de revenus et ceux visant à renforcer les capacités au profit des acteurs locaux et la population locale, et le parachèvement de l’opération d’inventaire de ses tissus anciens dans les autres régions du Royaume, ainsi que l’élaboration d’un livre sur les techniques de construction et de restauration des ksours et kasbahs, en utilisant des matériaux locaux.

En matière d’encadrement juridique, le ministère veille à renforcer le cadre législatif et accompagner le système juridique en révisant et actualisant la loi sur la location-accession à la propriété, le projet de loi relatif au logement participatif et solidaire ainsi que le projet de décret relatif au système de propriété collective-volet comptabilité, a fait savoir M. Fassi Fihri.

Le ministre a aussi relevé que le projet de loi portant création et organisation de l’Association des œuvres sociales du personnel du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville est en cours d’approbation au niveau du parlement, ajoutant que quatre textes élaborés par le ministère sont actuellement en cours d’examen au secrétariat général du gouvernement, portant notamment sur l’organisation du métier d’agent immobilier, l’organisation de l’action des coopératives de logement et les villes nouvelles.

Dans le domaine de la coopération, le programme d’action du ministère au titre de 2019 portera sur le suivi de la mise en oeuvre des conventions conclues avec les pays africains ainsi que la participation à la 27-ème session du conseil d’administration du programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU- Habitat) et l’organisation de la 38-ème Assemblée générale de Shelter Afrique.

Cette réunion a été également l’occasion de mettre l’accent sur le bilan de l’action du ministère au titre de l’année 2018. Dans ce cadre, M. Fassi Fihri a rappelé que sur le plan du logement social, l’année 2018 a été marquée par l’achèvement de 39.388 unités d’un prix unitaire de 250.000 DH et de 2.439 d’autres unités au prix unitaire de 140.000 DH, faisant savoir que le ministère procède actuellement à la préparation d’un produit de nouvelles unités destinées aux catégories les plus vulnérables et un autre destiné à la classe moyenne dans le cadre de la réforme du programme d’habitat social.

Il a, en outre, mis l’accent sur la nécessité d’élaborer une nouvelle stratégie de mobilisation du foncier, soulignant que 543 opérations de régularisation foncière ont pu être été effectuées à la faveur de la délivrance de 208.318 titres fonciers. Il a été en outre procédé au suivi de la mise en œuvre des accords de mobilisation du foncier public (2003-2009).

Plus de 122.000 unités de logement ont été réalisées au premier semestre 2018, soit une progression de 26% en comparaison avec la même période de l’an dernier, a-t-il précisé.

De même, il a souligné que le bilan sectoriel a été notamment marqué par une baisse des ventes de ciment qui sont passées de 9,20 millions de tonnes entre janvier et août 2017 à 8,76 millions de tonnes durant la même période de l’année en cours.

Il a également fait savoir que la garantie de prêts au logement social dans le cadre du Fonds FOGARIM s’élève à 2,28 milliards de DH au cours des premiers huit mois de 2017, contre 1,21 milliard durant la même période de l’année suivante, alors que les garanties accordées à la classe moyenne dans le cadre de FOGALOG ont atteint 1,21 milliard de dirhams.

Le ministre a dans ce contexte affirmé que la facilitation de l’accès au logement et l’amélioration du cadre de vie des citoyens figurent au cœur des engagements de son département dans le cadre du programme gouvernemental 2017-2021, rappelant que la lutte contre l’habitat insalubre a concerné 59 villes, avec un nombre de bénéficiaires de 258.000 familles.

Dans ce cadre, il a souligné que le plan d’action 2019 exige le suivi de la réalisation des programmes contractualisés, qui concernent 25.553 bâtiments.

Pour ce qui est des bâtiments menaçant ruine, M. Fassi Fihri a souligné que le ministère est déterminé à poursuivre le chantier de la contractualisation et la mise en oeuvre graduelle du rôle de l’Agence nationale de rénovation urbaine et de la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.

LNT avec MAP