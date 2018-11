PARTAGER Habitat : Fassi Fihri présente les programmes de son département

Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Abdelahad Fassi Fihri a présenté, vendredi devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’Habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants, les programmes du secteur au titre de l’exercice 2019.

Concernant l’aménagement du territoire, M. Fassi Fihri a indiqué qu’il sera procédé à la mise en place d’une référence nationale, qui « permettra l’élaboration d’une vision stratégique durable, basée sur la coordination, la cohésion, la complémentarité et l’interaction des interventions publiques, en prenant compte des chantiers lancés par le Maroc et les engagements internationaux du Royaume, souligne samedi le ministère dans un communiqué.

Dans ce sens, le ministère encadrera l’opération de réalisation des plans régionaux de réaménagement du territoire et mettra en oeuvre une cartographie nationale des centres ruraux émergents, en se basant sur « des critères scientifiques pour définir et classifier les centres ciblés, et ce en vue d’élaborer des projets territoriaux pour les centres prioritaires qui seront choisis pour abriter certains projets, en collaboration avec les partenaires locaux, a-t-il relevé.

Pour ce qui est de l’urbanisme, le ministre a souligné dans son exposé, présenté en présence de la Secrétaire d’État chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel, que l’action du ministère se focalisera sur « le développement d’un urbanisme durable, tout en mettant en place un cadre référentiel de l’aménagement territorial qui vise à réhabiliter et à renforcer la compétitivité et l’attractivité des espaces territoriaux dans la perspective de mettre en place des espaces territoriaux intelligents, tout en améliorant le climat des affaires, à la travers la facilitation des procédures et la promotion de l’investissement.

L’action du ministère s’articulera également autour de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la réhabilitation et la rénovation du patrimoine architectural et urbain, en rénovant les anciens médinas, a-t-il ajouté. En ce qui concerne la réhabilitation des espaces ruraux et l’amélioration des conditions de vie de la population, le ministère a élaboré des contrats avec les régions en vue de réaliser les procédures tracées dans le cadre de l’assistance architecturale.

Il sera également procédé à l’élaboration d’une stratégie nationale pour la gestion et l’intervention, relatives aux anciens tissus et de chartes architecturales, a-indiqué le ministre, notant qu’environ 35 chartes seront élaborées à fin 2019.

S’agissant de la formation de l’Ecole nationale d’architecture (ENA), le ministre a assuré que son département œuvrera à diversifier l’offre et à relever la qualité (le total des étudiants inscrits au titre de l’année universitaire 2018-2019 atteint 261 élèves architectes), de même qu’il veillera à développer la recherche à l’Institut national pour l’aménagement et l’urbanisme en accompagnant les exigences de l’environnement socio-économique et en accompagnant la formation des techniciens compétents spécialisés en urbanisme et en architecture urbaine à Meknès et à Oujda.

Au niveau de l’habitat, le programme d’action du département de tutelle vise à revoir la méthodologie d’intervention en adoptant une nouvelle approche, basée essentiellement sur la dimension régionale et sur le suivi de la réalisation des programmes contractualisés, qui concernent 25.553 bâtiments.

Pour ce qui est des bâtiments menaçant ruine, M. Fassi Fihri a souligné que le ministère est déterminé à poursuivre le chantier de la contractualisation et la mise en oeuvre graduelle du rôle de l’Agence nationale de rénovation urbaine et de la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.

En ce qui concerne la politique de la ville, des contrats seront conclus en 2019 avec les communes concernées par la programmation financière des trois prochaines années concernant la réhabilitation et le développement des centres émergents, en fonction des moyens disponibles de même qu’il sera procédé à la finalisation de l’étude autour des domaines prioritaires dans le cadre de la politique de la ville.

En matière d’encadrement juridique, le ministère veille à renforcer le cadre législatif et accompagner le système juridique en révisant et actualisant le projet de loi relatif au logement participatif et solidaire ainsi que le projet de décret relatif au système de propriété collective-volet comptabilité, a fait savoir M. Fassi Fihri.

Il a également relevé que le projet de loi portant création et organisant l’Association des œuvres sociales du personnel du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville est en cours d’approbation au parlement, ajoutant que quatre textes élaborés par le ministère sont actuellement en cours d’examen au secrétariat général du gouvernement, portant notamment sur l’organisation du métier d’agent immobilier, l’organisation de l’action des coopératives de logement et les villes nouvelles.

Dans le domaine de la coopération, le programme d’action du ministère au titre de 2019 concerne le suivi de la mise en oeuvre des conventions conclues avec les pays africains ainsi que la participation à la 27-ème session du conseil d’administration du programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU- Habitat) et l’organisation du 38-ème assemblée générale de Shelter Afrique.

LNT avec MAP