Un guide de la sécurité routière présenté à Rabat

Le guide référentiel des aménagements de sécurité routière en milieu urbain a été présenté, lundi à Rabat, lors d’une rencontre réunissant plusieurs acteurs concernés.

Élaboré dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’Équipement, du Transport et de la Logistique et de l’Eau, de l’Intérieur, de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et le Comité national de prévention des accidents de la circulation, ainsi que l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme, ce guide sert de référence commune pour les différents acteurs en matière d’aménagement de sécurité routière en milieu urbain, en faisant de la sécurité des usagers de la route une priorité.

S’exprimant à cette occasion, le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif a indiqué que ce guide élaboré dans le cadre d’une approche participative, vise à harmoniser les référentiels de la sécurité routière dans les zones urbaines, conformément à la stratégie nationale de sécurité routière qui vise à réduire de 50% le nombre d’accidents à l’horizon l’année 2025.

Ce guide qui constitue un important référentiel contenant des caractéristiques techniques liées à la sécurité routière, fera l’objet de plusieurs sessions de formation qui seront organisées dans les différentes régions du Royaume, a-t-il poursuivi.

Il a, par ailleurs, souligné l’importance de l’élaboration de ce guide référentiel unifié de nature à sensibiliser les élus et les acteurs concernés sur les obligations de chacun dans le domaine de la sécurité routière, rappelant que près des 3/4 des accidents de la circulation sont enregistrés en milieu urbain, même si le nombre de morts dans ces zones ne dépasse pas les 20%.

De son côté, le chef du service études et recherches au sein du comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), Saida Cherkaoui, a précisé que ce guide est le résultat d’une série d’études effectuées dans le milieu urbain qui enregistre le plus grand nombre d’accidents.

Ce guide, qui comporte 14 axes, prévoit plusieurs aménagements notamment les passages cloutés, la signalisation routière et la mise en place de panneaux de signalisation relatifs aux établissements publics, a-t-elle expliqué.

Plusieurs sessions de formation seront organisées dans toutes les régions du Royaume notamment au niveau des collectivités locales afin de les assister dans la mise en œuvre du guide, dans le sillage des efforts déployés pour réduire le nombre d’accidents et atténuer leurs répercussions économiques et sociales, a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité routière, le Maroc aspire à réduire la mortalité routière de 25% dans les cinq prochaines années et de 50% à l’horizon l’année 2025.

Cette stratégie se base sur cinq enjeux relatifs aux piétons, aux motocyclistes, aux accidents dont est impliqué un seul véhicule, au transport professionnel ainsi qu’aux accidents dont sont victimes les enfants de moins de 14 ans.

LNT avec MAP