Le Groupe OCP, conseiller en pratiques agricoles

A l’occasion de la 13e édition du Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), le Groupe OCP met en avant sa contribution au développement de l’agriculture marocaine. ‘‘Le Groupe n’a cessé de renforcer son accompagnement du secteur agricole grâce au développement des solutions innovantes dédiées à l’amélioration du rendement et à la préservation des ressources. Il propose également un dispositif de proximité visant l’adoption des meilleures pratiques agricoles’’, dit-on auprès de l’OCP.

Concrètement, pour déterminer les vrais besoins des exploitations agricoles, le Groupe OCP, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, a développé une «Carte de fertilité des sols ». Celle-ci a consisté en l’analyse par un consortium scientifique de pas moins de 33.000 échantillons de sols. Les résultats permettent un meilleur ciblage en macronutriments de 7,12 millions d’hectares. Ce consortium scientifique a recommandé dans un premier temps, 11 formules régionales adaptées à trois types de cultures : céréales, légumineuses et oliviers.

Aussi, le Groupe OCP contribue à la production de ces formules chez ses partenaires Fabricants-Distributeurs en les approvisionnant en produits sources de P tels que le DAP, le MAP et le TSP et en produits potassiques et azotés au besoin. Il a développé des Contrats-Package avec 16 fabricants-distributeurs afin de les accompagner dans leurs efforts de développement de ce mode de production plus flexible. L’objectif étant d’encourager, en sus des formules classiques, l’usage du NPK Blend pour une fertilisation raisonnée.

Dans la même lignée, OCP a mis en place un dispositif de proximité pour accompagner les agriculteurs tout au long du parcours technique pour une meilleure adoption des bonnes pratiques agricoles. Ce dispositif, porté par les ingénieurs agronomes dédiés du Groupe, comprend, à travers la caravane OCP, un laboratoire mobile d’analyse de sol, eau et plantes, des plateformes de démonstration ainsi que des formations et séminaires aussi bien sur les pratiques agricoles que les techniques de gestion. A cela doivent s’ajouter les démonstrations agronomiques menées par les experts du Groupe au profit des agriculteurs. Ces démonstrations visent à l’encourager à adopter davantage les formules d’engrais adaptées.

Le Groupe OCP a lancé durant la saison agricole 2017/2018 des démonstrations pour pas moins de 300 parcelles.

H.Z