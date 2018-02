PARTAGER Le Groupe Dalia présente son bilan d’activité

Présent dans le marché marocain depuis 1958, le groupe agro-alimentaire Dalia affiche un chiffre d’affaires consolidé de 1,5 MMDH. Depuis 15 ans, tous les moulins du groupe ont été regroupés dans la zone industrielle de Had Soualem et les quatre entités se trouvent désormais sur le même site.

Hormis la production d’aliments pour bétail et d’engrais, les domaines d’activité du groupe DALIA s’étendent du négoce et du stockage de céréales à la production et la commercialisation sur le marché national et international, d’une large gamme de produits alimentaires à base de céréale, notamment les pâtes alimentaires et la semoule de couscous.

Parmi les 14 marques déposées du groupe, on trouve Dalia Foods, l’une des structures de distribution, qui s’occupe de la deuxième transformation et de la distribution, et clôt la chaine de valeurs du groupe.

À partir des semoules, cette structure de distribution produit essentiellement du couscous et des pâtes. Les capacités de production s’élèvent à 20000 tonnes/an pour le couscous, et 43000 tonnes/an pour les pâtes courtes et les pâtes longues.

L’export représente 40% du CA

Pour ce qui est de l’export, qui représente 40% du chiffre d’affaires, il se fait vers l’Afrique, le moyen Orient et l’Asie, ainsi que vers l’Amérique du Nord et l’Europe. En total, Dalia exporte ses produits vers 35 pays.

Notons que le groupe s’articule autour de quatre filiales ( Dalia Grains, Dalia Corp, Dalia Foods ainsi que Dalia Comodex), avec chacune un métier spécifique et qui bénéficie des synergies et du savoir-faire acquis par la holding depuis 60 ans.

Il est à rappeler que le groupe agro-alimentaire, dispose d’une capacité d’écrasement totale de 210.000 Tonnes/an en termes de production, avec 333 références et 356 collaborateurs.

LNT avec Cp