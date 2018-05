PARTAGER Le Groupe Crédit Agricole du Maroc s’associe avec IFC

GCAM et la Société Financière Internationale IFC viennent de signer une convention de partenariat en vue de la mise en place de CAM leasing, filiale du GCAM dédiée au leasing. IFC conseillera ainsi CAM Leasing, la filiale en cours de création du Groupe, dans la conception de son business-model et sa proposition de valeur en vue de soutenir le secteur agricole.

CAM Leasing, future société de crédit-bail, servira l’ensemble des secteurs d’activité, mais se positionnera sur une offre dédiée aux agriculteurs et agro-industriels. CAM Leasing bénéficiera donc de l’expertise d’IFC et du retour d’expérience de son programme Africa Leasing Facility pour concevoir des produits répondant aux besoins très spécifiques des agriculteurs et leur permettre ainsi de disposer de nouveaux produits de crédit-bail pour moderniser leurs équipements et moyens de production et améliorer par conséquent leur productivité, augmenter leurs profits, et participer à la modernisation et au développement durable du secteur agricole marocain.

Il est à rappeler que le Groupe Crédit Agricole du Maroc sert plus de 2 millions de clients à travers le Maroc, dont la moitié est issue du milieu rural.

A noter également que même si les petites et moyennes exploitations agricoles représentent 80% du tissu productif agricole, elles n’ont toujours pas accès à ce type de produits de financement.

Ce projet est réalisé grâce au soutien du Fonds pour les micro, petites et moyennes entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, géré conjointement par IFC et la Banque mondiale. Ce programme a reçu le soutien du secrétariat d’état à l’économie suisse (SECO), de la coopération de développement du Danemark (DANIDA), du département des affaires étrangères, commerce et développement du Canada (DFATD), de UKaid et du Ministère des Finances du Japon.

H.Z