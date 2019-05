PARTAGER Le Groupe Canon réaffirme son souhait de se développer au Maroc

Yuichi Ishizuka, président et directeur général de Canon Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d’imagerie, s’est rendu au Maroc dans le cadre d’une tournée régionale en Afrique.

Cette venue réaffirme une fois encore l’engagement de Canon vis-à-vis de l’Afrique du Nord, qui est un marché essentiel pour le futur plan de développement commercial de la société. Le Maroc fait partie de Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA), une organisation de vente régionale créée en 2015 dans le cadre d’une étape stratégique visant à améliorer les activités de Canon en Afrique et à renforcer sa présence sur le continent.

Le Maroc est un marché clé au sein de Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) car il représente l’une des importantes économies de la région, la Banque mondiale prévoyant une stabilisation de la croissance économique du pays autour de 3,6 % environ sur le moyen terme. Au cours des deux prochaines années, Canon ambitionne de renforcer sa présence dans le secteur de la bureautique grâce notamment à ses deux gammes d’imprimantes à grands volumes et d’imprimantes multifonctions à valeur ajoutée.

Canon est représenté au Maroc depuis 2009 via des distributeurs et partenaires ayant réussi à développer une solide clientèle dans le pays. Canon propose une gamme complète de solutions d’entrée/sortie, des caméras de renommée mondiale aux imprimantes innovantes et multifonctions.

Alors que le chef du gouvernement du Maroc, Saâd Dine El Otmani, mise sur la transformation numérique pour réaliser un saut qualitatif en matière de développement économique, Canon souhaite prendre part à cette évolution en proposant des innovations et des technologies numériques dans le pays. En effet, les technologies d’imagerie font partie intégrante de cette transformation numérique car elles assurent des opérations rapides, harmonieuses, efficaces et économiques. Elles favorisent en outre l’intégration des marchés émergents dans l’économie mondiale et améliorent leur compétitivité.

« Les produits Canon sont conçus et développés pour inspirer nos clients et les soutenir dans leur processus d’imagerie. Avec le renforcement de notre réseau de distribution local, soutenu par des employés locaux de Canon dans le pays, nous développons notre présence sur le marché marocain qui contribuera à répondre aux attentes de nos clients. Le Maroc a une population jeune en pleine croissance, qui utilise les technologies d’imagerie dans tous les aspects de leur vie quotidienne, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans un cadre de loisir, et nous souhaitons que nos produits répondent encore mieux à leurs attentes », a déclaré M. Ishizuka.

Canon souhaite tirer profit de son solide réseau de distribution – Disway, Disty, LTS Network, CBI et Arkeos-pour aider les entreprises marocaines à saisir les occasions créées par la stratégie Maroc digital 2020. Les principaux objectifs de la stratégie sont : stimuler les services d’administration électronique ; promouvoir la diffusion de l’utilisation des TIC dans les foyers marocains ; faire du Maroc un pôle numérique en Afrique francophone ; permettre le développement de services d’impartition des processus administratifs à forte valeur ajoutée ; et se concentrer sur les ressources humaines afin d’accroître la compétitivité régionale et le potentiel de croissance du pays.

LNT avec CdP