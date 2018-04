PARTAGER Groupe BCP : Plus de 50 MMDH engagés dans la zone UEMOA

Le groupe Banque centrale populaire (BCP) a totalisé, à fin 2017, plus de 3.000 milliards Fcfa (4,57 milliards d’euros, soit 51,56 milliards de dhs) d’engagements pour le financement des économies de la zone UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), a fait savoir, mardi soir à Abidjan, le directeur général du pôle international du groupe marocain, Kamal Mokdad.

« Le groupe BCP contribue activement, via ses établissements Banque atlantique, au financement des économies de la zone UEMOA et c’est ainsi qu’à fin 2017, le groupe marocain et ses filiales totalisent des engagements de plus 3.000 milliards de crédits aux Etats, aux entreprises et aux particuliers », a-t-il déclaré à la presse en marge de la cérémonie de lancement d’une nouvelle identité visuelle des filiales africaines de la BCP.

« Il s’agit de 1.000 milliards Fcfa qui sont accordés aux Etats sous forme de financements et de bons de trésor ainsi que 2.000 milliards Fcfa pour les PME et les particuliers, entre autres », a détaillé le responsable du groupe BCP, faisant état d’une hausse de 25 pc des engagements du groupe par rapport à 2016.

« Dans le portefeuille global pour 2017, la Côte d’Ivoire occupe une place de choix avec 40 pc de ces financements, soit environ 500 milliards Fcfa de bons de trésor et d’obligations en plus de 750 milliards Fcfa pour les financements », a-t-il fait savoir.

Le lancement de la nouvelle identité visuelle a eu lieu lors d’une soirée-gala marquée par la présence du ministre ivoirien de la Justice, Sansan Kambilé, représentant le premier ministre de Côte d’Ivoire, de membres du gouvernement ivoirien et de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani. La cérémonie a été rehaussée par un concert haut en couleur donné par la star internationale, le Sénégalais Youssou N’Dour, attitré « meilleur artiste africain du siècle » en 1999.

LNT avec Map