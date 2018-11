PARTAGER Le Groupe BBOA élu « Banque africaine de l’année 2018 »

Le Groupe BMCE Bank of Africa a remporté le prestigieux trophée de la ‘’Banque Africaine de l’Année 2018’’ décerné par l’agence de médias et de notation Leaders League lors du forum AIFA -Africa Investment Forum & Awards-, qui s’est tenu le 8 novembre à Paris, annonce un communiqué du groupe.

L’évènement a réuni plus de 600 experts de l’Afrique dans les domaines de la croissance, de l’énergie et des infrastructures, rassemblant les autorités nationales, des entreprises internationales africaines et françaises, des acteurs institutionnels et des investisseurs de premier plan, afin de créer un dialogue sur les enjeux actuels et futurs de l’investissement en Afrique entre ces différents acteurs de la chaîne de valeur, poursuit le texte.

Cette nouvelle consécration ‘’Golden Award – BEST BANK IN AFRICA 2018’’ positionne BMCE Bank en tant que Banque universelle, poursuivant sa stratégie de croissance nationale et internationale et ce, plus spécifiquement à travers des implantations en Afrique, sous l’ombrelle du Groupe Bank Of Africa ; en Europe, à travers BMCE International Holding, regroupant les deux filiales européennes basées à Londres et à Madrid, BMCE EuroServices, établissement de paiement au service de la diaspora marocaine et africaine ; mais aussi à travers une représentation plus importante en Asie, notamment en Chine par la filiale BMCE Shanghai, en Amérique du Nord et aux Emirats Arabes Unis, conclut le communiqué.

LNT avec CdP