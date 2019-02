PARTAGER Le Groupe Allali dévoile son “ Joyau du Parc «

Le Groupe Allali dévoile l’appartement témoin de son projet le « Joyau du Parc ». Situé en plein cœur de la ville de Mohammedia, non loin de la corniche, il s’agit d’un ensemble résidentiel très haut standing, qui englobe une galerie commerciale construite sur une allée piétonne avec cafés, restaurants et lieux de divertissement. « Le groupe a imaginé une architecture sophistiquée et contemporaine qui donne un nouveau visage à Mohammedia, considéré comme le nouveau pôle urbain moderne du Grand Casablanca, d’autant plus que la ville abrite une population de jeunes cadres tout au long de l’année, ainsi qu’une forte concentration de vacanciers MRE et de touristes européens durant la période estivale », explique le promoteur.