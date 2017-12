PARTAGER Le Groupe Al Omrane remet un terrain et une maison de jeune au MJS

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le Groupe Al Omrane, a organisé une cérémonie de signature d’une convention avec remise des clés de deux infrastructures dans les domaines de la jeunesse et du sport.

Le Groupe Al Omrane cède au terme de ladite convention au Ministère, un terrain de sport pour leur exploitation au profit des jeunes et des sportifs conformément à ses attributions en la matière et remet les clés de la Maison de Jeune pour son équipement et sa gestion.

Ces équipements entrent dans le cadre du plan de relance de la ville initié le 20 mars 2013 par le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.

Le Terrain de sport, d’une superficie de 3080 mètres carrés, comprend 2 terrains de mini foot et un terrain omnisport de 1660 mètres carrés.

A rappeler que la ville de Tamesna, dont le coup d’envoi a été donné le 13 mars 2007, a fêté cette année, ses dix ans et compte aujourd’hui plus de 38.000 habitants. Tamesna a connu un tournant stratégique le 20 mars 2013 à travers un plan de redynamisation où l’Etat via ses multiples composantes, a décidé d’investir plus d’un demi-milliard de dirhams.

LNT avec CdP