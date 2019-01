PARTAGER Grève en Tunisie: RAM a annulé les quatre vols Casablanca-Tunis de ce jeudi

Royal Air Maroc (RAM) a indiqué qu’elle a été contrainte d’annuler les quatre vols programmés ce jeudi 17 janvier et reliant Casablanca à Tunis suite aux perturbations du trafic au niveau de l’aéroport Tunis-Carthage à cause de la grève générale en Tunisie.

“Suite aux perturbations du trafic au niveau de l’aéroport Tunis-Carthage à cause de la grève générale en Tunisie, Royal Air Maroc a été contrainte d’annuler les quatre vols programmés ce jeudi 17 janvier et reliant Casablanca à Tunis (dans les deux sens) en l’occurrence AT570, AT571, AT572 et AT573”, a précisé la compagnie nationale dans un communiqué.

Bien qu’il s’agisse d’une situation de force majeure, Royal Air Maroc a mis en place des dispositions exceptionnelles en faveur des clients concernés pour réduire l’impact de cette annulation sur leur voyage, relève le communiqué.

Pour plus d’informations sur ce dispositif, la RAM invite les clients concernés à consulter le site web www.royalairmaroc.com, ou à contacter les numéros de téléphone “089000 0800” et “+212522489797”.

Les services de la compagnie, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, “sont mobilisés pour fournir aux clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments qui risquent d’être causés par cette situation indépendante de notre volonté”, ajoute le communiqué.

LNT