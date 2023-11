La rencontre entre Aziz Akhannouch et les dirigeants syndicaux du secteur de l’Éducation nationale, qui a eu lieu le 27 novembre avec les quatre syndicats représentatifs affiliés à l’Union marocaine du travail (UMT), la Confédération démocratique du travail (CDT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), et la Fédération démocratique du travail (FDT), aurait abouti à la décision de geler le statut unifié des fonctionnaires de l’Éducation nationale, la principale revendication des enseignants, selon des sources proches du dossier.

Le gouvernement se serait ainsi engagé à cesser de déduire les salaires des grévistes, et, de plus, il aurait été convenu de poursuivre le dialogue entre le gouvernement et les syndicats au sein de la commission ministérielle établie par Aziz Akhannouch. Cette commission tiendra deux réunions hebdomadaires, la première étant prévue pour le 30 novembre. L’un de ses principaux objectifs sera de réexaminer le statut unifié sur la base des propositions des syndicats, avec l’objectif de parvenir à un consensus sur sa révision d’ici le 15 janvier 2024, comme l’a souligné M. Akhannouch à la fin de la réunion.

LNT

