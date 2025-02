Casablanca s’apprête à accueillir le Green Impact Expo & Summit 2025 (GIES 2025), un événement phare sur la mobilité durable et la décarbonation des transports en Afrique, qui se tiendra du 11 au 13 février 2025 à Anfa Park. La conférence de lancement, organisée le 5 février, a permis de présenter les ambitions et les thématiques de cet événement qui vise à fédérer les acteurs publics et privés pour accélérer la transition vers une mobilité plus verte.

Sous l’égide de quatre ministères marocains et en partenariat avec la ville de Casablanca, GIES 2025 se distingue par sa volonté de traiter la mobilité sous un angle intégratif. Mohamed Hifdi, président du Green Impact Expo & Summit, a souligné l’importance de cette approche novatrice, insistant sur la complexité de la mobilité, qui englobe non seulement les transports de personnes et de marchandises, mais aussi les enjeux technologiques, réglementaires et financiers nécessaires à la décarbonation.

« L’événement se veut une réponse aux défis mondiaux de la mobilité durable, en particulier dans le cadre des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable », a affirmé M. Hifdi. Et de préciser que cet événement se positionne comme une plateforme multidimensionnelle, alliant un salon professionnel et un sommet international, destiné aussi bien aux acteurs institutionnels, industriels et de la société civile qu’au grand public.

L’exposition du GIES 2025 se structure autour de plusieurs écosystèmes clés : l’énergie, l’industrie, le transport et le numérique. Ces secteurs seront représentés par des partenaires publics tels que les ministères de l’industrie, du transport, de la transition énergétique et numérique, ainsi que des institutions telles que la CGEM, la ville de Casablanca, Casa Transport et l’Université Mohamed VI Polytechnique, explique Mohamed Hifdi. Ces acteurs seront rejoints par des entreprises privées et des startups, qui viendront présenter des solutions innovantes pour une mobilité plus durable.

Un des moments forts du salon sera le Startup Challenge, en partenariat avec l’incubateur de l’Université Mohamed VI Polytechnique, qui mettra en lumière des solutions numériques innovantes pour la mobilité durable. Un programme d’accompagnement sera offert aux cinq meilleures startups lauréates.

L’événement proposera également une programmation scientifique riche, abordant des thématiques cruciales telles que la gouvernance de la mobilité durable, la décarbonation des transports, les infrastructures nécessaires et l’innovation technologique. Des experts nationaux et internationaux partageront leur expertise sur des sujets d’actualité comme le mécanisme d’ajustement carboneux et son impact sur l’industrie, notamment le secteur automobile.

Une attention particulière sera portée à l’inclusion sociale et à l’équité territoriale dans le cadre de la transition énergétique, avec des discussions sur la transition des compétences et la sensibilisation du citoyen. À ce titre, la signature d’une charte volontaire et citoyenne, engageant à la fois les partenaires institutionnels et les citoyens, marquera un moment symbolique de l’événement.

Le Green Impact Expo & Summit 2025 bénéficiera également d’une forte dimension internationale, avec la présence de plus de 17 pays africains. La France, en tant que pays d’honneur de cette première édition, apportera son expertise dans le domaine de la mobilité durable et de la transition énergétique. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique internationale renforcée par la visite d’État du président français, Emmanuel Macron, en octobre 2024.

A. Loudni

