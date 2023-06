Un consortium de sept entreprises nationales, leaders dans le marché des matériaux de construction isolants, est fier d’annoncer la création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), « Green Building », dédié à la performance thermique dans le bâtiment et la construction. Le GIE s’engage à promouvoir un modèle de construction écoresponsable, durable et en phase avec les ambitions environnementales et énergétiques du Royaume.

Face aux enjeux climatiques et environnementaux internationaux, la performance thermique des bâtiments n’est plus un luxe mais une nécessité pour accompagner le Maroc dans sa transition vers une économie verte, mais surtout pour s’inscrire dans la standardisation des normes internationales en matière d’efficacité énergétique et de décarbonation. En effet, la consommation thermique dans le bâtiment représente au Maroc près 33% de la consommation énergétique finale.

C’est pourquoi, les membres fondateurs du GIE, à savoir MEKSA/VEKA, MENARA Holding, O’DASSIA Peintures, SNEP, DIMATIT/FIBROCIMENT, CONFORT’ISOL et ISOLBOX, ambitionnent de positionner la performance thermique dans les bâtiments comme une priorité environnementale pour le Royaume. Le GIE souhaite promouvoir la performance thermique et en faire un levier de qualité et de sécurité de vie pour le citoyen.

Les principaux objectifs de Green Building sont :

Promouvoir le marché des matériaux isolants de construction 100% marocains ;

Normaliser et certifier les matériaux isolants de construction ;

Former l’ensemble de l’écosystème aux enjeux et aux pratiques relatifs à l’enveloppe thermique dans le bâtiment ;

Sensibiliser le consommateur sur l’intérêt environnemental et qualitatif de l’enveloppe thermique et l’informer sur ses droits ;

Accompagner les autorités publiques dans l’implémentation de la réforme relative à l’empreinte carbone.

Cette initiative appuie également le concept du Made in Morocco en accompagnant la croissance et le développement du marché local des matériaux isolants de construction. L’ambition est de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de matériaux de construction isolants, tout en garantissant des produits de qualité répondant aux normes internationales. Ainsi, le GIE Green Building est un exemple concret de la façon dont le « Made in Morocco » peut être un levier de développement économique et environnemental pour le Royaume. En soutenant la croissance et le développement du marché local des matériaux isolants de construction, le GIE Green Building contribue à la création d’une filière industrielle locale performante et compétitive, tout en répondant aux besoins croissants du marché en matière d’efficacité énergétique et de construction durable.

Pour ce faire, le GIE s’est engagé à accompagner et soutenir tous les efforts des autorités et des professionnels de la construction pour la mise en œuvre d’une réglementation des normes de construction favorable à la performance thermique.

Forts de leur expérience et de leur expertise dans le domaine de la construction marocaine, les membres du GIE sont engagés dans une démarche participative qui consiste à fédérer l’ensemble de la filière de la construction (Autorités, constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux de contrôle, etc.) afin d’accélérer les politiques publiques en matière d’isolation thermique. Ainsi, Le GIE appelle tous les acteurs concernés à soutenir cette initiative ambitieuse et à travailler ensemble pour atteindre l’objectif commun de réduire l’impact environnemental du secteur du bâtiment au Maroc.

Cdp

