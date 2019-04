PARTAGER Les gouverneurs des banques centrales arabes appellent à promouvoir l’inclusion financière

Le Conseil des gouverneurs des banques centrales et des Institutions monétaires arabes a appelé, à l’occasion de la journée arabe de l’inclusion financière célébrée cette année sous le thème « l’inclusion financière pour un développement durable », à promouvoir et à mettre en exergue la vision de l’inclusion financière et ses objectifs.

« Conscient des potentialités importantes qu’offre l’inclusion financière pour soutenir un développement économique durable et inclusif et pour relever les défis du chômage et de la justice sociale, le Conseil des gouverneurs des banques centrales et des Institutions monétaires arabes accorde une attention particulière à l’amélioration de l’accès au financement et aux services financiers dans les pays arabes », relève un communiqué du Conseil.

Dans ce contexte, et eu égard au besoin de sensibiliser davantage toutes les parties prenantes dans les pays arabes à l’importance de l’inclusion financière et de ses axes, le Conseil a décidé, en 2016, de proclamer le 27 avril de chaque année »Journée arabe de l’inclusion financière », souligne le communiqué.

A cette occasion, le Conseil a affirmé son soutien aux efforts déployés, dans ce sens, par la communauté internationale notamment le G20, qui a fait de l’inclusion financière l’un des principaux axes du programme de développement économique et financier.

Par ailleurs, le Conseil a tenu à mettre l’accent sur l’importance de toutes les questions relatives à l’inclusion financière dans les pays arabes. A cet effet, il a encouragé les diverses activités et initiatives prises en collaboration avec les institutions régionales et internationales concernées, et qui ont abouti au lancement par le Fonds monétaire arabe, en concertation avec un certain nombre d’institutions régionales et internationales et sous les auspices du Conseil, de l’Initiative régionale pour le renforcement de l’inclusion financière dans les pays arabes (FIARI).

« Cette initiative vise à renforcer les capacités et les moyens permettant de surmonter les obstacles qui entravent l’amélioration des indicateurs d’inclusion financière dans les pays arabes », précise le Conseil, saluant le travail réalisé dans le cadre de cette initiative, à savoir l’élaboration d’un modèle exhaustif des enquêtes statistiques, destiné à définir les paramètres des demandes de services financiers dans les pays arabes, qu’elles proviennent des particuliers, des sociétés ou des micro, petites et moyennes entreprises.

Il a, en outre, appelé à adopter ce modèle dans tous les pays arabes, afin d’améliorer les indicateurs d’inclusion financière et d’élaborer des politiques et des stratégies appropriées.

Le Conseil a, également, salué les mesures prises par les pays arabes pour promouvoir l’inclusion financière, réaffirmant la nécessité d’intégrer dans le système financier formel l’ensemble des segments et des catégories de la société, en particulier les jeunes, les femmes, les entrepreneurs et les micro, petites et moyennes entreprises.

« A cet effet, il convient d’améliorer leur accès à des services et produits financiers adaptés à leurs besoins, à des coûts et dans des conditions raisonnables, tout en protégeant leurs droits, en renforçant leurs connaissances et en les sensibilisant aux questions financières afin de leur permettre de prendre les bonnes décisions en matière d’investissement », relève le communiqué.

De même, le Conseil a souligné l’importance croissante des technologies modernes dans le secteur financier et bancaire et l’expansion rapide de l’industrie de ces technologies et des services connexes dans le monde entier, ainsi que les grandes opportunités qu’elles offrent pour améliorer l’efficacité des opérations financières et bancaires, en particulier dans le soutien de l’accès au financement et aux services financiers et la promotion de l’entreprenariat.

Dans ce contexte, il s’est félicité de la mise en place, par le Fonds monétaire arabe, du groupe de travail régional sur les technologies financières modernes, chargé d’examiner les questions liées aux technologies financières modernes, de consulter et d’échanger les expériences et l’expertise en la matière et de développer des visions destinées à activer et à organiser le fonctionnement de ces technologies dans les pays arabes.

En conclusion, il appelle tous les pays membres à célébrer la journée arabe de l’inclusion financière à travers la mise en œuvre d’activités visant à promouvoir et à mettre en exergue la vision de l’inclusion financière et ses objectifs, souhaitant que ces manifestations soient couronnées de succès et réalisent les objectifs qui en sont escomptés.

