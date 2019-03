PARTAGER Le gouvernement déterminé à renforcer les programmes destinés aux femmes selon El Othmani

Le gouvernement est déterminé à renforcer et à soutenir « dans l’immédiat et dans l’avenir », la majorité des programmes destinés aux femmes, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement, M. El Otmani a fait part, à l’occasion de la journée internationale de la femme (8 mars), de son estime à l’égard de la femme marocaine qui a fait preuve, au fil des siècles, de compétences dans les différents domaines, notamment sur les plans culturel et scientifique.

Il a cité, dans ce sens, le dernier rapport de l’Unesco qui a confirmé la stature de la femme dans le domaine de la recherche scientifique, saluant au passage son rôle dans tous les domaines en tant qu’acteur politique, entrepreneure, fonctionnaire, médecin, etc.

M. El Otmani a salué en particulier la femme qui travaille avec sérieux et abnégation dans le monde rural et les régions reculées dans le cadre de coopératives, défiant toutes les difficultés inhérentes à son environnement, notant qu’un projet de loi relatif à l’artisanat est à l’ordre du jour du Conseil. Ce nouveau texte concerne également la femme-artisan, sachant que le nombre de femmes dans les coopératives augmente constamment.

Après avoir passé en revue les réformes du gouvernement visant à renforcer l’engagement des femmes dans les différents domaines, le Chef du gouvernement a abordé un certain nombre de lois tant attendues au vu de leur importance pour les femmes, en citant à titre d’exemple le projet de loi sur les terres collectives (soulaliyates) récemment approuvé par le gouvernement, et qui donne aux femmes, pour la première fois et après un siècle d’attente, le droit de bénéficier de ce type de terres. M. El Otmani a estimé qu »il s’agit d’une avancée importante qui incarne le principe d’égalité entre les hommes et les femmes », rappelant un certain nombre de mesures prises en faveur des femmes, en particulier dans les régions reculées et précaires.

LNT avec Map