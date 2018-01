PARTAGER Google annonce la construction d’un nouveau câble sous-marin entre Los Angeles et le Chili

Dans le cadre du renforcement de ses activités « Cloud », le géant informatique Google a annoncé la construction d’un nouveau câble sous-marin entre Los Angeles et le Chili qui permettra notamment de mieux servir les clients du géant américain dans toute l’Amérique latine, rapportent mardi les médias locaux.

La construction prévue en 2019 inclut également deux autres câbles sous-marins entre les États-Unis, le Danemark et l’Irlande et entre Guam et Hong Kong, ajoutent les mêmes sources.

« Ces investissements signifient une connectivité plus rapide et plus fiable pour tous nos utilisateurs », a écrit Ben Treynor Sloss, vice-président de la plate-forme Cloud de Google, dans un blog, cité par les médias chiliens.

« Ensemble, ces investissements contribueront à améliorer notre réseau – le plus important au monde – qui, selon certaines estimations, gère 25% du trafic Internet mondial », a ajouté M. Sloss.

Selon le géant nord-américain, le câble entre les États-Unis le Danemark et l’Irlande, développé conjointement avec Facebook, améliorera le trafic dans l’Atlantique Nord, alors que le câble entre Guam (Pacifique occidental) et Hong Kong renforcera la région de l’Australie et du Pacifique.

En outre, le géant de l’informatique ouvrira cinq nouveaux centres régionaux en 2018 : au Canada (Montréal), aux Pays-Bas, aux États-Unis (Los Angeles), en Finlande et à Hong Kong.

Google, qui cherche à renforcer sa capacité face à la concurrence croissante de Microsoft et d’Amazon, n’a pas précisé le coût estimé de ces investissements estimés à « des centaines de millions de dollars ».

LNT avec Map