GOMYCODE, une organisation d’éducation technologique active en Afrique et au Moyen-Orient, a établi sa présence au Maroc depuis 2022, exploitant quatre Hackerspaces physiques et offrant une plateforme entièrement en ligne. Dans les mois à venir, l’entreprise prévoit d’étendre ses activités en ouvrant de nouvelles installations dans diverses villes marocaines. Cet effort fait partie de la stratégie plus large de l’entreprise visant à étendre sa portée à travers l’Afrique, soutenue par un financement de pré-série A de 850 000 dollars.

Suite à son succès en Tunisie, GOMYCODE a introduit son modèle éducatif innovant au Maroc, s’étendant à d’autres pays tels que le Kenya, l’Égypte, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Sénégal et le Nigeria. L’expansion vise à répondre à une demande croissante de formation pour les emplois du futur et à améliorer l’accès à l’éducation technologique dans la région.

GOMYCODE a nommé Samir Moussadyk comme son nouveau Directeur Régional pour le Maroc. Avec une expérience significative dans la vente et la gestion, et titulaire d’un MBA en marketing international et communication, Moussadyk occupe désormais le poste de Directeur Pays pour le Maroc. Son expertise professionnelle réside dans la vente et le développement commercial stratégique, excellant dans le dépassement des défis et poussant les limites dans son domaine. Avec une perspective internationale, un engagement envers le travail d’équipe et une mentalité axée sur les résultats, Moussadyk est habile à travailler sous pression, motivé pour mener des projets de leur conception à leur achèvement et maximiser les performances de chaque département.

Au-delà de ses engagements professionnels, M. Moussadyk est passionné de sport, particulièrement les triathlons de longue distance comme l’Ironman, croyant en maintenant un esprit et un corps sains, et appliquant la même discipline à son travail quotidien que celle exigée par ce sport.

Le marché marocain présente un potentiel significatif pour GOMYCODE, avec 42 % des emplois grandement impactés par la digitalisation et 65 % de la main-d’œuvre manquant des compétences nécessaires. Avec plus de 100 entreprises partenaires, GOMYCODE Maroc s’engage à former une nouvelle génération de talents technologiques et à faciliter leur entrée sur le marché du travail.

GOMYCODE a récemment lancé une nouvelle offre commerciale et révisé son programme pour mieux répondre aux demandes du marché. Le programme inclut désormais trois écoles spécialisées :

École d’Informatique, offrant des cours sur les fondamentaux du développement web, bootcamp de développeur logiciel, test logiciel (certifié ISTQB), développement front end (React JS), et cybersécurité (certifié CompTIA Security+).

École de Données, offrant un bootcamp de scientifique de données, les fondamentaux de Python, et l’analyse de données (certifié Microsoft Power BI).

École de Design, offrant du design graphique (certifié Adobe) et du design UX & UI.

École de Marketing, offrant les fondamentaux du marketing sur les réseaux sociaux et le marketing de performance (certifié Meta).

Cette nouvelle offre reflète l’engagement continu de GOMYCODE à fournir des programmes éducatifs de qualité et à préparer ses étudiants pour les carrières de demain. En offrant une gamme diversifiée de cours dans des domaines tels que la programmation, la science des données, le design et le marketing, GOMYCODE vise à répondre aux besoins variés des professionnels et des passionnés de technologie.

