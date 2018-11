PARTAGER GMT +1 : Dans les académies régionales, chacun fait ce qui lui plaît !

Selon une circulaire publiée ce vendredi 9 novembre par le ministère de l’Education nationale, concernant le maintien du GMT+1, les directeurs des académies régionales peuvent décider à présent de leurs propres horaires scolaires pour la période hivernale, en concertation avec les walis.

La décision a été prise suite à des réunions tenues les 7 et 8 novembre avec les syndicats les plus représentatifs et les parents d’élèves dans chaque région, selon le communiqué.

Selon le communiqué, « chaque région a le droit de déterminer les horaires qui lui sont les plus convenables ».

Rappelons que la décision du maintien du GMT+1 a été globalement mal reçue dans les établissements scolaires, et que ces derniers ont été pour beaucoup le théâtre de manifestations. Quant au chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani, il a insisté jeudi 8 octobre sur sa volonté de « réussir » le maintien du GMT+1 toute l’année, signe manifeste que la décision est irréversible.

LNT