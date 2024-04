Glovo dévoile l’évolution des tendances de livraison à domicile pendant le Ramadan 2024. Cette analyse offre un aperçu des habitudes de consommation changeantes des Marocains pendant ce mois sacré. Le Directeur Général de Glovo Maroc, Hamza Naciri, exprime la façon dont la plateforme s’est adaptée pour répondre aux besoins uniques des utilisateurs et soutenir des causes sociales, notamment avec l’initiative « Ramadan Solidaire ».

Les commandes pendant le Ramadan ont augmenté de 22 % par rapport à l’année précédente, mettant en évidence une préférence croissante des Marocains pour les services de livraison, en raison de leur commodité et de leur gain de temps. Glovo attribue cette hausse à des promotions spéciales et à des horaires de livraison étendus, jusqu’à 4 heures du matin.

Une tendance notable est l’augmentation des commandes de produits de supermarchés et d’épiceries, représentant 36 % de toutes les commandes, avec un temps de livraison moyen de 28 minutes. Les achats ont été dominés par les articles de première nécessité tels que l’eau, le lait et les produits laitiers, qui ont constitué près de 70 % de l’ensemble des commandes dans cette catégorie. Ils étaient suivis par les produits de boulangerie-pâtisserie et ensuite par les fruits et légumes frais.

Malgré cela, la restauration reste populaire, avec plus de 400 restaurateurs proposant des menus spéciaux pour le Ftour, le repas de rupture du jeûne, avec une moyenne de 5000 Ftour livrés par jour. La cuisine marocaine restet particulièrement appréciée pendant cette période, tandis que les plats internationaux sont préférés le soir.

Les habitudes de commande pendant le Ramadan montrent des pics juste avant l’heure du Ftour et entre 22h et 23h, avec une affluence plus importante en semaine, en particulier les vendredis et mardis. Le pourboire moyen par commande a augmenté, témoignant d’une générosité accrue des utilisateurs.

La campagne « Ramadan Solidaire » a permis aux utilisateurs de faire des dons directs à des organisations caritatives via l’application Glovo, récoltant plus de 117 000 dirhams en deux semaines. Glovo a également fourni 1 200 paniers ftour aux coursiers travaillant pendant la période de rupture du jeûne.

