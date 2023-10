Glovo Maroc, application de livraison multi-catégories, vient de célébrer le mercredi le 2ème anniversaire de son programme The Courriers Pledge lors d’une cérémonie tenue en présence du cofondateur de l’entreprise, Sacha Michaud. L’entreprise en a profité pour mettre en lumière les réussites du programme et renouveler son engagement envers les coursiers marocains.

La cérémonie a été l’occasion de revenir sur les résultats du programme deux ans après son lancement. Des progrès tangibles appuyés par un rapport d’audit de Bureau Veritas sont observables, avec un impact positif sur la rétention, la satisfaction, les gains hebdomadaires des coursiers ainsi que les avantages sociaux à leur disposition. Aujourd’hui, plus de 4500 coursiers utilisent activement la plateforme pour générer des revenus à travers le pays, dans plus de 48 villes marocaines. La sécurité routière étant un pilier central du programme, Glovo Maroc a rappelé avoir mis en place plusieurs initiatives en ce sens, notamment un partenariat avec la NARSA qui a permis de sensibiliser plus de 300 coursiers à la sécurité routière à ce jour. Pour Sacha Michaud, Cofondateur de Glovo, les coursiers sont au centre du modèle Glovo et leur bien-être est une priorité : « Nous sommes fiers de célébrer ce jalon important, qui reflète notre engagement à créer un environnement meilleur pour les coursiers qui concilie flexibilité et protection sociale ».

Les chiffres partagés pendant l’événement indiquent également des améliorations concrètes, soit un revenu moyen des coursiers s’élevant à 5 200 Dhs par mois, hors pourboires, et une augmentation de l’utilisation de la plateforme G-Learning par les coursiers souhaitant développer leur compétences. L’accent a aussi été mis sur le fait que Glovo continue d’écouter ses coursiers et cherche constamment à améliorer le programme en fonction de leurs retours, notamment par l’organisation de sessions de réflexions régulières avec les coursiers à travers différentes villes du pays.

Pour rappel, le Courriers Pledge de Glovo est une initiative pionnière dans l’économie de plateforme, développée en collaboration avec la fondation Fair work et Wage-Indicator. Conçu comme un engagement à long terme, ce programme aspire à rehausser la protection sociale des coursiers tout en protégeant la flexibilité et l’autonomie qu’ils valorisent. Initié il y a deux ans au Maroc en première mondiale, le programme a connu une expansion rapide dans 17 pays et sera étendu à l’échelle mondiale d’ici fin 2023. Les piliers de cette initiative comprennent des gains décents calculés grâce aux données fournies par WageIndicator, une assurance pour couvrir les coursiers en cas d’accidents, de maladie ou de parenté, une formation continue grâce à la plateforme en ligne G-learning, ainsi qu’une communication ouverte avec la communauté des coursiers.

HZ

