Dans son rapport annuel « Glovo Delivered 2023 », Glovo, le leader du marché de la livraison à la demande, fournit une analyse approfondie des tendances de livraison à domicile au Maroc, mettant en lumière l’évolution constante des habitudes de consommation des Marocains en 2023.

En 2023, Glovo Maroc a marqué sa présence dans 48 villes à travers le Royaume, avec Casablanca menant en termes de commandes. Cette ville se distingue par une densité élevée d’établissements, environ huit par kilomètre carré sur la plateforme. D’autres villes telles que Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir ont également été actives dans ce secteur.

La popularité de Glovo s’est renforcée grâce à ses 6500 partenaires et à une flotte de 4500 coursiers qui garantissent un temps de livraison moyen de 28 minutes. La satisfaction client moyenne a été évaluée à 4 sur 5, reflétant la qualité et l’efficacité des services.

En termes de méthodes de paiement, il y a eu une augmentation notable de 16% des paiements par carte depuis 2022, représentant 56% du total des paiements. Le panier moyen s’élevait à 116 dirhams. La ville de Dar Bouazza s’est distinguée pour le plus grand nombre de paiements par carte et pour avoir le montant moyen de pourboire le plus élevé, soit 6 MAD.

Sur le plan international, le Maroc s’est classé dans le Top 4 des marchés de Glovo. Une forte souscription à l’abonnement Glovo Prime a été observée, avec un taux de pénétration de 30%.

Concernant les préférences alimentaires, les Marocains ont montré une forte demande pour les cuisines américaine, italienne et asiatique. En moyenne, 13 burgers, 7 pizzas et 2 boxes de sushis ont été livrés chaque minute.

Les moments forts de l’année incluent un pic de commandes le lundi 4 septembre, avec une préférence marquée pour la livraison de dîners, notamment le dimanche.

Le quick-commerce a également connu une évolution, avec 80% des commandes provenant de la restauration. On a constaté une augmentation des livraisons en provenance des supermarchés, particulièrement dans les catégories électroniques, soins et beauté.

Enfin, l’impact des événements sur la consommation a été notable. Par exemple, une augmentation des commandes vers les villes côtières du Nord pendant l’été a été observée, ainsi qu’un intérêt croissant pour les plats traditionnels pendant le mois sacré du Ramadan.

LNT

