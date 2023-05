Globalshapers Rabat Hub, avec à sa tête son président Salaheddine Bakor, a représenté le Maroc lors du très renommé Programme des Visiteurs de l’Union Européenne (EUVP).

Parmi les membres de sa cohorte figuraient :

• LAIR, Matthew – Assistant de Recherche, Comité de la Santé, de l’Éducation, du Travail et des Retraites, Sénat, Congrès des États-Unis, Washington D.C., États-Unis.

• AMARAL DE PONTES, Tabata Cláudia – Membre du Parti Socialiste Brésilien (PSB), Câmara dos Deputados, Congresso Nacional do Brasil, Brasilia D.F., Brésil.

• BAT-ERDENE, Battuul – Fondateur, The Academy for Development (ONG), Ulaanbaatar, Mongolie.

Ce groupe diversifié de personnalités accomplies a apporté une profondeur et une richesse au Programme EUVP, favorisant des discussions animées et permettant une collaboration interculturelle sur des problématiques mondiales urgentes, explique un communiqué de GlobalShapers Rabat Hub.

Le Maroc a ainsi pu partager les initiatives et les réussites du pays en matière d’autonomisation des jeunes et de développement communautaire. À travers une série de réunions, d’activités et de collaborations favorisant le dialogue, la compréhension et la coopération entre les institutions européennes et les participants internationaux, ainsi que des échanges qui ont permis de partager les bonnes pratiques marocaines, d’établir des liens avec des décideurs de haut niveau et de contribuer à façonner des politiques ayant un impact sur les communautés à travers le monde, la participation marocaine a été remarquée.

