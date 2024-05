Après le succès de sa première édition, le salon GITEX Africa revient en force en 2024, promettant une opportunité précieuse pour les startups marocaines et africaines. Cet événement majeur, prévu du 21 au 31 mai 2024 à Marrakech, mettra en avant le potentiel de l’innovation et visera à promouvoir le développement économique à travers le continent.

L’intelligence artificielle (IA), élément central de cette édition, est perçue comme un levier essentiel pour les projets novateurs. Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, a exprimé son enthousiasme lors de la conférence de présentation de l’événement, mercredi 15 mai à Rabat : « C’est avec une immense fierté et un grand honneur que nous lançons les préparatifs pour cette deuxième édition du Forum GITEX, qui a trouvé un nouvel écrin dans notre pays, le Maroc. »

Le choix du Maroc pour accueillir cet événement prestigieux reflète la reconnaissance internationale des compétences et potentialités du royaume, a insisté la ministre. Mme Mezzour a révélé que l’édition de cette année accueillera plus de 1.500 exposants, 800 startups et plus de 50.000 visiteurs venus de 130 pays. « Le GITEX témoigne de l’attrait singulier et de la confiance qu’a acquise notre nation en tant que hub régional de l’innovation et de la technologie », a-t-elle souligné.

Cette édition doit ouvrir la porte à la création de nombreux emplois et permettre de mettre en lumière de nouvelles perspectives économiques grâce aux technologies de pointe présentées. Mme Mezzour a déclaré : « Le tissu économique et d’investissement du Maroc constitue un levier réel pour la croissance, renforcé par notre foi inébranlable en nos startups et notre capital humain. »

En soutien aux startups marocaines, le Ministère de la Transformation Numérique et de la Réforme de la Gouvernance a lancé l’initiative « 200 Maroc », prenant en charge 90 % des coûts de participation de 200 startups sélectionnées au GITEX.

Cette année, le GITEX accueille également le World Health Future, dédié aux défis sanitaires et aux innovations en santé numérique. Un espace important sera consacré à l’IA, avec des ateliers animés par des acteurs clés du domaine, visant à définir les politiques pour l’adoption de l’IA en Afrique.

Promettant une édition remarquable sur la scène internationale, Ghita Mezzour a affirmé : « Notre ministère, en collaboration avec toutes les parties prenantes, s’engage pleinement à contribuer à la réussite de cet événement. Le climat favorable et la position stratégique du Maroc nous permettent d’être un acteur clé dans cette dynamique de transformation numérique. »

Mohammed Drissi Melyani, directeur général de l’Agence du Développement du Digital (ADD), a rappelé le succès de la première édition : « Elle a attiré des exposants du monde entier, créant de nombreuses opportunités d’affaires. »

Cette édition du GITEX promet un programme riche en activités, accueillant des spécialistes de renommée mondiale pour partager leur expertise. Melyani a ajouté : « Cette manifestation est une réelle occasion d’exposer et de sceller de nombreuses opportunités. »

Trixie Lohmirmand, Executive Vice President de Dubai World Trade Center, a déclaré : « Nous nous rassemblons pour célébrer les progrès remarquables réalisés en soutenant et en promouvant l’innovation en Afrique. Le Maroc joue un rôle crucial en soutenant activement les investisseurs africains. »

L’IA est perçue comme un moteur crucial du développement économique futur du continent. « Les décennies à venir verront cette technologie contribuer de manière significative à l’essor économique du continent, offrant de nouvelles opportunités aux jeunes entrepreneurs », a conclu Mme Lohmirmand.

Avec un programme ambitieux et des participants de haut niveau, la deuxième édition de GITEX Africa 2024 s’annonce comme un événement phare pour l’innovation et le développement économique en Afrique.

LNT

Partagez cet article :