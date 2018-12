PARTAGER « Gilets jaunes »: « Plus de dégâts » à Paris que le 1er décembre

La mobilisation des « gilets jaunes » samedi à Paris a fait « beaucoup plus de dégâts » matériels que celle du 1er décembre, a estimé dimanche Emmanuel Grégoire, 1er adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

« Le secteur concerné par les incidents était beaucoup plus important (…). En ayant moins de barricades, il y a eu beaucoup plus de dispersion, donc beaucoup plus de lieux impactés par des violences », a-t-il expliqué sur France Inter.

Anne Hidalgo avait déploré samedi soir « des scènes de chaos » dans la capitale et des « dégâts incommensurables » pour l’économie et l’image de la ville. La manifestation des « gilets jaunes » a réuni quelque 10.000 personnes à Paris, contre 8.000 le 1er décembre.

« Il y aura beaucoup plus de dégâts suite à la journée d’hier qu’il y a une semaine », selon M. Grégoire, qui est chargé du budget de la capitale, et « un coût économique beaucoup plus important », dû notamment aux très nombreux commerces restés fermés dans ce qui est traditionnellement un temps fort des achats avant les fêtes.

LNT avec AFP