Casablanca accueille du 11 au 13 février 2025 le Green Impact Expo & Summit (GIES 2025), un événement majeur dédié à la mobilité durable et à la décarbonation des transports en Afrique. Ce rendez-vous, qui se déroule à Anfa Park, rassemble des acteurs publics et privés pour discuter des solutions écologiques et de la transition vers une mobilité plus verte.

Sous l’égide de quatre ministères marocains et en partenariat avec la ville de Casablanca, GIES 2025 se distingue par son approche intégrative de la mobilité durable. L’événement réunit des industriels, des décideurs politiques et des acteurs de la société civile pour échanger sur les défis et solutions face à cette transformation.

Lors de la cérémonie d’ouverture, Abdelilah Hifdi, président de la Fédération du Transport et de la Logistique de la CGEM, a salué le soutien des autorités marocaines et des partenaires internationaux. « Le Maroc, sous la vision royale, s’impose comme un leader en matière de développement durable, avec des initiatives comme l’augmentation des énergies renouvelables et la modernisation du transport ferroviaire », a-t-il déclaré.

Chakib Alj, président de la CGEM, a quant à lui mis en avant les progrès du Maroc en matière de neutralité carbone et de mobilité propre. Il a notamment souligné l’essor des tramways, des bus électriques et de la digitalisation des transports. « La modernisation des infrastructures vise aussi à préparer la Coupe du Monde 2030, illustrant l’engagement du pays pour un avenir durable et inclusif », a-t-il ajouté.

Prenant part à cet événement, Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce, a insisté sur le potentiel économique de la mobilité durable pour le Maroc. Selon lui, le pays dispose d’atouts solides pour devenir un leader mondial dans ce domaine, notamment grâce à son industrie automobile compétitive, sa proximité avec les grands marchés et ses ressources naturelles. Il a également précisé que la transition vers la mobilité électrique est inévitable. « Le pays sera l’un des rares au monde à produire l’ensemble des composants d’une batterie, du minerai à la voiture électrique, et ce dès l’année prochaine », a-t-il révélé, précisant que cette transformation vise à tripler les exportations et à doubler les emplois du secteur.

Le ministre a souligné l’importance de verdir les usines et les transports, en développant des solutions comme l’hydrogène vert et le méthanol. Il a également abordé les efforts en cours pour la production de bus électriques et la modernisation du transport maritime. Il a lancé un appel aux acteurs du secteur pour accompagner cette transition, soulignant que l’avenir industriel et économique du pays en dépend.

Le Green Impact Expo & Summit 2025 bénéficie également d’une forte dimension internationale, avec la participation de plus de 17 pays africains. La France, pays d’honneur de cette première édition, apporte son expertise dans le domaine de la mobilité durable et de la transition énergétique.

Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc, a exprimé sa gratitude pour l’honneur fait à la France. Il a souligné la dynamique franco-marocaine dans le secteur de la mobilité durable, insistant sur l’importance de ce partenariat stratégique. L’Ambassadeur a mis en lumière les fortes complémentarités entre les économies française et marocaine, particulièrement dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des transports urbains. Ces collaborations ont renforcé les capacités industrielles du Maroc tout en apportant de la compétitivité aux entreprises françaises.

Christophe Lecourtier a également évoqué des projets majeurs comme la ligne LGV Tanger-Tanger-Tinitra et les tramways de Rabat et Casablanca, qui soutiennent la modernisation des infrastructures urbaines et améliorent la connectivité. « Ces projets auront un impact durable sur le développement du pays, notamment en préparation pour le Mondial 2030, qui stimulera encore davantage les investissements dans les infrastructures de transport », a-t-il conclu.

A. Loudni

