Le Radisson Hotel Group, ces dernières années, s’est fait particulièrement remarquer dans le paysage hôtelier marocain. Il a ouvert son premier hôtel à Marrakech en 2016, puis à Casablanca en 2019, annonçant cette année-là son intention d’en porter le nombre à 15. Il a ouvert cet été son 8ème hôtel au Maroc, confirmant la dynamique annoncée. M. Ghofrane El AMMARI, Directeur Commercial Régional au Maroc, nous éclaire sur cette stratégie et les ambitions du groupe au Maroc.

La Nouvelle Tribune : Quelles sont vos priorités immédiates en tant que Directeur Commercial Régional des Ventes chez Radisson Hotel Group au Maroc, et comment comptez-vous contribuer à la stratégie de croissance des propriétés du groupe dans le pays?

M. Ghofrane El Ammari : Il est essentiel pour nous de collaborer en groupe pour surmonter la crise actuelle qui touche le secteur hôtelier à l’échelle mondiale, résultant des divers conflits et entraînant malheureusement une diminution du nombre de voyageurs à travers le monde. L’accent doit être mis sur l’intensification des efforts commerciaux, en ciblant spécifiquement les secteurs à fort retour sur investissement. Cette approche, déployée de manière coordonnée par l’ensemble des unités déjà opérationnelles, vise à créer un effet de levier propice à une synergie harmonieuse. Cette priorité stratégique contribuera de manière significative à une croissance collective, où chaque unité jouera un rôle contributif et bénéficiaire simultanément.

Comment envisagez-vous d’appliquer votre expérience antérieure dans le domaine hôtelier au contexte spécifique du marché marocain avec Radisson Hotel Group ?

Le contexte du marché hôtelier au Maroc est effectivement singulier, chaque ville constituant un univers commercial à part entière avec des différences marquées dans quasiment tous les aspects. C’est pourquoi nos équipes dans chaque hôtel démontrent un savoir-faire remarquable, un professionnalisme dévoué, ainsi qu’une connaissance approfondie de leur marché respectif. Il est donc crucial de prêter une oreille attentive à leurs expériences, visions et ambitions. Ceci revêt une importance capitale pour élaborer une stratégie parfaitement adaptée aux spécificités du marché local, d’autant plus que la valorisation du capital humain est l’une des valeurs les plus fondamentales de Radisson Hotel Group.

Le marché hôtelier au Maroc est en constante évolution. Comment prévoyez-vous de vous adapter aux dynamiques changeantes du marché et de saisir les opportunités émergentes pour assurer le succès continu de Radisson resorts dans la région ?

Le Maroc a connu une accélération significative de son rythme économique au cours des dernières années, et les perspectives demeurent prometteuses, étant donné les investissements et projets en cours à divers niveaux, susceptibles d’impulser une croissance presque exponentielle. Cette dynamique ouvre des opportunités considérables pour explorer de nouveaux marchés, renforcer les liaisons et développer les infrastructures.

Dans cette optique, adopter une approche proactive et maintenir une présence constante sur le marché nous permet d’écouter attentivement tous les acteurs du secteur touristique, assurant ainsi la satisfaction et la fidélisation de nos clients actuels, tout en continuant à en attirer de nouveaux. Cette stratégie nous positionne de manière optimale pour identifier, créer et saisir les opportunités émergentes. Elle contribue également à maintenir et soutenir le succès que Radisson Hotel Group a constamment cherché à atteindre depuis sa création.

Propos recueillis par Asmaa Loudni

