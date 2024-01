Mercredi à Rabat, la cérémonie de lancement du « Green Growth & Jobs Accelerator Project » (GGJAP), un projet initié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a marqué le début officiel de ce programme au Maroc. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le Bureau régional du PNUD pour les États arabes, le Programme de partenariat Dano-Arabe du ministère danois des Affaires étrangères, et le Bureau de représentation nordique du PNUD. Il cible quatre pays arabes, à savoir le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie, avec pour objectif de soutenir les TPME/PME dans leur quête d’une croissance verte et de création d’emplois verts.

Edward Christow, Représentant résident du PNUD Maroc, a exprimé son admiration pour l’engagement du Royaume à intégrer l’inclusion économique dans ses priorités de développement durable, en ligne avec le Nouveau Modèle de Développement (NMD). Il a souligné que le GGJAP est parfaitement aligné avec les ambitions marocaines du NMD, et qu’il vise à réaliser un développement économique inclusif et durable.

M. Christow a noté le rôle crucial des PME dans l’économie marocaine et l’importance de l’entrepreneuriat comme moteur de la croissance économique. Il a relevé les défis, notamment en matière d’accès au financement, et a expliqué que le GGJAP aidera les jeunes entrepreneurs marocains grâce à des programmes de coaching, de mentorat et d’élaboration de plans d’affaires solides.

Il a aussi affirmé l’engagement du PNUD à soutenir le Maroc dans la réalisation des Objectifs de développement durable et dans l’établissement d’une économie plus verte et inclusive.

Jesper Kammersgaard, Ambassadeur du Danemark au Maroc, a mis en lumière le partenariat solide entre le Danemark et le Maroc. Il a évoqué l’ambition du projet de diversifier les sources de revenus verts et d’encourager l’adoption de pratiques écologiques par les entreprises. Il a également confirmé l’engagement du Danemark à collaborer avec le Maroc dans sa transition verte, notamment par des partenariats stratégiques et des initiatives promouvant des solutions énergétiques durables.

Hicham Zanati Serghini, directeur général de TAMWILCOM, a exprimé son enthousiasme pour le GGJAP, relevant son alignement avec les objectifs de développement durable du Maroc. Il a souligné le rôle stratégique de TAMWILCOM dans le projet, notamment dans la facilitation de l’accès au financement pour les PME, en particulier celles dirigées par des jeunes. M. Zanati Serghini a expliqué que TAMWILCOM, grâce à son réseau de partenaires bancaires, offrirait diverses options de financement, de garanties à cofinancements, pour aider les PME marocaines à évoluer vers une économie plus durable.

La cérémonie a également été marquée par la signature d’un Mémorandum d’entente entre le PNUD Maroc et TAMWILCOM, visant à renforcer leur collaboration dans le développement économique et la promotion de l’économie verte.

LNT