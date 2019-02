PARTAGER German Academy ouvre à Marrakech

Après une première ouverture à Casablanca, German Academy poursuit son développement dans le Royaume et inaugure un deuxième établissement à Marrakech, en partenariat avec les institutions Elamrani et HEEC.

German Academy Marrakech, qui sera logée dans les sites du Campus HEEC Marrakech, lance ses premiers cours dès le semestre d’été (avril 2019). « L’établissement propose des formations universitaires et professionnelles au double concept d’alternance Maroc-Allemagne et Université-Entreprise, calquées sur le modèle des universités et établissements de formation germaniques », explique le management. Et d’ajouter : « Il s’agit en fait de classes préparatoires qui permettent notamment d’accéder aux grandes écoles et universités allemandes, de bénéficier de formations sanctionnées par des diplômes allemands reconnues à l’échelle internationale, ainsi que de pouvoir, si l’étudiant le désire, envisager une carrière en Allemagne ou ailleurs dans le monde. »

Au-delà du partenariat avec les institutions Elamrani et HEEC, German Academy a également été renforcée cette année par d’autres partenariats stratégiques dont celui avec l’université des sciences appliquées de Landshut en Bavière (Allemagne), l’Université Ibn Tofail de Kenitra et MedZ (Maroc) signés récemment.