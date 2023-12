Le développement du préscolaire au Maroc, selon le rapport du budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre (RBG) du ministère de l’Économie et des finances, est un vecteur clé pour la réduction des inégalités de genre et l’autonomisation des femmes. Ce rapport souligne que le préscolaire joue un rôle crucial dans l’amélioration du capital humain, l’égalité de genre, la mobilité sociale, et la productivité des travailleurs avec des responsabilités familiales.

Depuis l’implémentation du Programme National de Généralisation et de Développement du Préscolaire (PNGDP) en 2018, le taux de préscolarisation au Maroc a considérablement augmenté, passant de 42% en 2006-2007 à 76,2% en 2022-2023. Cette croissance a été remarquable aussi bien en milieu urbain que rural, avec une progression notable de la préscolarisation des filles, qui a atteint 77% en 2022-2023.

L’édition 2024 du RBG met en lumière la création d’emplois générée par le développement du préscolaire, en particulier des postes pour les femmes. L’analyse genre des emplois montre une prédominance des femmes dans le secteur du préscolaire, où elles représentent une grande majorité des enseignantes.

La généralisation du préscolaire pour les enfants de 4 à 5 ans pourrait créer 51.903 nouveaux emplois, avec 71% de ces postes étant des emplois directs. De ces nouveaux emplois, 46.713 seraient au profit des femmes, renforçant ainsi leur accès à un emploi décent. Ce développement est vu comme un levier pour l’autonomisation économique des femmes et la réduction des inégalités de genre, tout en valorisant le capital humain.

Le RBG vise à informer les citoyens des efforts déployés pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification et le budget des ministères, conformément à la Loi organique relative à la loi de Finances de 2015.

LNT

