Le gazoduc Nigeria-Maroc est l’un des projets les plus ambitieux, a indiqué le PDG de la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC), Malam Mele Kyari.

« Le gazoduc Nigeria-Maroc est l’un des projets les plus ambitieux que nous ayons. Il va coûter plus de 25 milliards de dollars, mais surtout, il va relier 11 pays d’Afrique de l’Ouest à nos sources de gaz », a déclaré M. Mele Kyari dans entretien accordé au quotidien nigérian « Daily Trust ». « Nous créerons ainsi la prospérité autour du Nigeria, la paix autour de nous et un marché pour l’énorme quantité de gaz dont nous disposons », a-t-il fait valoir, relevant, en outre, que « ce gaz se retrouvera en Europe ». Interrogé sur le financement de ce projet à forte valeur ajoutée, le responsable nigérian a indiqué que « le monde est prêt à le financer ».

En avril dernier, la NNPC avait annoncé qu’elle allait investir 12,5 milliards de dollars pour obtenir une participation de 50% dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, d’une valeur de 25 milliards de dollars, et qui sera le plus long gazoduc offshore du monde, couvrant environ 5.600 km à travers 11 pays africains. Rappelons que les études de ce mégaprojet sont à un stade avancé et des mémorandums d’entente ont été signés lors des derniers mois. Le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc. Il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen et permettra aussi d’alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

