Le Royaume du Maroc salue la décision de la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur les mesures provisoires immédiates que l’Etat d’Israël doit prendre pour assurer la protection des Palestiniens dans la Bande de Gaza et garantir la fluidité des aides humanitaires de manière suffisante et sans entraves, indique une source au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette décision de la CIJ, ajoute la même source, cadre avec ce que SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse de souligner quant à la nécessité de prendre des mesures pratiques et urgentes pour assurer la protection des Palestiniens et mettre fin à l’agression sans pareil que vit la Bande de Gaza et à la détérioration dangereuse de la situation humanitaire qui en découle.

La même source a aussi rappelé la position de principe du Royaume qui soutient la justesse de la Cause palestinienne, rejette la prise pour cible des civils par n’importe quelle partie et s’attache au droit légitime du peuple palestinien à l’établissement de son Etat indépendant avec Al-Qods-Est comme capitale, dans le cadre de la solution à deux Etats convenue au niveau international, au service des aspirations des peuples de la région et de la communauté internationale à un avenir sûr pour l’ensemble de la région dans la paix et la stabilité.

LNT avec MAP

