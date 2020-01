PARTAGER Gastronomie japonaise : #japy s’offre une nouvelle carte 2020

C’est sous le thème d’une ‘‘ Food Expo’’ que #japy, le restaurant spécialisé dans la livraison de la gastronomie nipponne, dévoile sa nouvelle carte 2020. ‘‘Comme tous les ans, #japy ne cesse de surprendre et innover. En 2020, le spécialiste de la livrai- son de sushis a décidé de nous faire découvrir une nouvelle facette de la gastronomie nippone. Pour marquer sa différence, #japy lance une carte qui gravite autour de quatre grands thèmes, à savoir : des sushis pour femmes enceintes, des Gluten Free, des Vegan Sushi et pour n’oublier personne, #japy a légendé certains sushis de sa nouvelle carte d’un K rouge qui signifie “Kosher” », dit-on auprès de #japy. C’est au cœur de la galerie d’art Venise Cadre que le spécialiste de la livraison de sushi a organisé, jeudi 16 janvier, sa Food-expo, baptisée « #japyIsTheNewBlack ». Cet évènement a réuni les meilleurs clients de la marque qui se sont empressés de venir découvrir son nouvel univers gastronomique. Crée en 2015, #japy appartient au groupe Myjapy qui détient également l’enseigne Baly, traiteur spécialisé dans la livraison de plats asiatiques. Les deux enseignes livrent sur tout Casablanca, y compris Dar Bouazza, Bouskoura et Ain Sebaa.

LNT