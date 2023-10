Sous la thématique « pour une politique de l’arbre au service de l’action pour le climat », R2H communication, en co-organisation avec l’Association Marocaine des Paysagistes (AMAP) organise la 2ème édition du salon international Garden Expo, du 09 au 11 novembre 2023 au parc d’exposition de l’office des changes à Casablanca.

Cette 2ème édition du salon Garden Expo mettra en avant les services écosystémiques offerts par l’arbre, les bonnes pratiques liées à son utilisation dans les aménagements paysagers, et les différentes politiques publiques adoptées par les acteurs afin d’en faire un levier fort dans la lutte pour l’atténuation des changements climatiques

Réunissant différents institutionnels et acteurs du secteur de l’aménagement urbain et des BTP, de production ornementale et la gestion urbaine, le salon promet d’être une plateforme d’échange incontournable pour les professionnels du secteur des aménagements paysagers et du Brico-jardin.

En plus de 60 exposants et plus de 5000 visiteurs professionnels et particuliers prévus, la 2ème édition du salon connaitra la participation d’exposants de 5 pays : l’Espagne, la France, la Turquie, l’Egypte et le Maroc, et qui vont présenter des solutions innovantes et durables, mettant en avant les dernières avancées technologiques et les meilleures pratiques en matière de l’aménagement paysager et de la gestion durable des espaces publics.

Le salon sera également marqué par un programme scientifique très riche, étalé sur 6 panels thématiques et animés par des professionnels experts, des institutionnels et des ONG de renoms. Il constituera l’occasion de débattre des aspects techniques innovants dans le domaine, des enjeux à soulever par les professionnels, des potentiels et des aspects techniques qui s’offrent au développement du secteur.

GARDEN EXPO offrira une opportunité de réseautage favorisant les rencontres et les échanges entre les différents acteurs du secteur des aménagements paysagers. Les visiteurs pourront rencontrer des fournisseurs et des partenaires potentiels, échanger avec des experts renommés et établir des contacts durables avec des acteurs clés du secteur…

H.Z

Partagez cet article :