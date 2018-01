par Imane Jirrari |







PARTAGER Le GAM lance une web tv dédiée au digital en Afrique

Après le succès des 3 premières éditions avec 500 participants en 2014, 1000 en 2015, et 1350 participants en 2016, le GAM organise cette année la 4e édition de « African Digital Summit », la messe continentale réunissant les professionnels du digital, marketeurs, et bien d’autres acteurs.

Cette année, la manifestation continentale, organisée par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), se tiendra les 22 et 23 Février prochain à Casablanca, avec au menu plus de 1300 professionnels du digital et une quarantaine de speakers de haut niveau originaires d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’ailleurs.

L’édition de cette année consolide le rayonnement continental et international du sommet à travers la présence de plus de pays africains et des autres continents, l’ouverture aux dernières technologies AdTech et MarTech, la mise en place d’une démarche d’open innovation ainsi que le lancement d’une web TV dédiée au Digital en Afrique «African Digital TV».

« La technologie a transformé le marketing et la publicité et cette tendance va s’accélérer et s’accentuer à l’avenir et va rendre le rapprochement entre les marques et la technologie plus qu’indispensable », a déclaré à cette occasion Mounir Jazouli, président du GAM et fondateur de l’ADS, avant d’ajouter : « L’ADS de cette année sera donc au centre de cette transformation à travers des conférences de haut niveau traitant cette tendance mais également des initiatives concrètes comme le Digital Garden, le programme d’Open Innovation ou encore le projet phare African Digital TV ».

Dans le sillage de l’African Digital Summit, le Groupement des Annonceurs du Maroc s’associe à « Smart Studio » et à l’Agence «Archipel Digital» pour lancer une Web TV dédiée au Digital en Afrique.

Cette initiative, dont la principale motivation est la promotion du digital en Afrique, répond à plusieurs objectifs, entre autres, offrir une tribune de référence aux acteurs du digital en Afrique et en faire un espace d’échange et de débat, l’exploitation des heures de contenu vidéo cumulées durant les 3 premières éditions de l’ADS, mais également les différentes rencontres et initiatives du GAM liées au digital.

African Digital TV commencera fin janvier 2018, par un «soft launch» sur des plateformes de diffusion (Twitter, Dailymotion, réseaux sociaux, sites partenaires…) avec un contenu tiré des trois dernières éditions de l’ADS et un teasing pour la prochaine édition. Un dispositif spécial sera mis en place : captation multi-caméras des conférences, streaming, plateau TV sur site, interviews, capsules et reportages, making of…

Dans un deuxième temps, la Web TV sera logée dans une plateforme développée spécialement, africandigital.tv, avec une ligne éditoriale propre et une grille d’émissions évolutive. Les trois partenaires n’écartent pas la possibilité d’évolution vers une chaîne satellitaire à l’avenir.

Comme chaque année et en marge de l’ADS, le Groupement des annonceurs du Maroc lance les «Moroccan Digital Awards». Cette manifestation vise à récompenser les annonceurs et les marques qui se distinguent dans le domaine du digital au Maroc.

Les candidatures pour l’édition 2018 seront ouvertes à toutes les marques présentes au Maroc à partir de fin janvier, et un jury de professionnels, dont les membres seront annoncés à l’occasion, étudiera les différentes candidatures en se basant sur des critères spécifiques dont l’approche stratégique, la créativité, l’innovation, l’implémentation et l’efficience afin de distinguer les gagnants. Ainsi, un trophée de la marque la plus digitalisée au Maroc sera également décerné à l’issue d’un sondage grand public sur internet.

Imane Jirrari