Le Rabat Marriott Hôtel et le Fès Marriott Hôtel Jnan Palace ont à leur tête un nouveau directeur, Gaetano Petruzzella, professionnel reconnu, qui a bâti sa carrière auprès des principaux opérateurs hôteliers internationaux, dont Marriott International.

Gaetano Petruzzella est nommé nouveau directeur général multipropriétés du Rabat Marriott Hôtel, oasis urbaine contemporaine au cœur de la capitale marocaine, et du Fès Marriott Hôtel Jnan Palace, à l’architecture d’intérieure marocaine dans la capitale spirituelle du pays.

Deux établissements et deux villes à l’identité et au caractère certains, comme l’homme qui les dirige dorénavant.

Gaetano Petruzzella n’a eu de cesse de gravir les échelons des meilleurs hôtels. Il a su cultiver la quintessence de l’attention portée à la clientèle au fil des décennies.

Pendant des années, ses compétences managériales et de leadership ont été affinées et expérimentées auprès des principaux opérateurs hôteliers internationaux, dans des destinations de challenge, stimulantes et renommées, dont Marriott International.

Il se passionne pour le développement continu de ses équipes et se concentre sur le soin apporté aux produits et aux services et sur la création de valeur pour les établissements qu’il dirige et pour la communauté locale.

Des valeurs personnelles qui font clairement écho à celles de Marriott, celles-ci consistant à donner la priorité à l’humain, poursuivre l’excellence, accepter le changement, agir avec intégrité et servir le monde.

Et le parcours de Gaetano Petruzzella confirme cette cohérence avec la philosophie de Marriott.

« J’ai le grand plaisir d’annoncer que Gaetano assumera cette fonction pour nos propriétés phares au Maroc. Au cours de ses 34 années de carrière, Gaetano a occupé plusieurs postes de direction opérationnelle dans plusieurs régions. Il contribuera au succès du Rabat Marriott Hôtel et du Fès Marriott Hôtel Jnan Palace, au Maroc », a déclaré Ronny Maier, vice-président régional pour l’Europe de l’Ouest et le Maghreb de Marriott International.

D’origine italienne, Gaetano Petruzzella a façonné sa carrière dans l’industrie hôtelière depuis des années dans de nombreux pays et continents, et grâce à des expériences dans des maisons prestigieuses.

S’il est initialement diplômé de l’école hôtelière de Bari, Gaetano Petruzzella a régulièrement mis à jour sa formation et élargi ses connaissances dans des disciplines transversales grâce à divers cours ad hoc notamment, à l’École hôtelière de Lausanne et à la School of Hotel Administration – Cornell University – Ithaca.

Fort de ces fructueuses expériences dans des hôtels réputés pendant plus de quinze ans en Hongrie, aux Seychelles, au Pakistan…, en 2015, Gaetano Petruzzella rejoint Marriott International en tant que directeur d’hôtel au Sheraton Club des Pins Resort. Il officie ensuite comme directeur général intérimaire, avant de prendre son premier poste de directeur général, en 2018, à l’hôtel Sheraton Annaba, en Algérie. En janvier 2021, il intègre l’hôtel Marriott Constantine, toujours en Algérie, comme directeur général. Dans cette dernière affectation, il chapeaute le Protea Constantine, le Sheraton Annaba et l’hôtel Renaissance Tlemcen.

Quant à sa récente nomination à la tête du Rabat Marriott Hôtel et du Fès Marriott Hôtel Jnan Palace, il l’accueille avec enthousiasme, le Maroc étant pour lui un pays inspirant comme il l’explique.

« Le Maroc m’a toujours inspiré. Il y a longtemps, j’ai visité le WTM à Londres et j’ai découvert l’un des stands les plus organisés et les plus attractifs – le « Maroc » – un véritable chef-d’œuvre pour attirer les visiteurs qui mettait en valeur sa culture et ses sites. Aujourd’hui, pour moi, être au Maroc est une réalité, et je suis heureux d’apprendre à connaître un nouveau pays, une belle communauté, de nouveaux enjeux commerciaux pour continuer à renforcer les deux superbes propriétés ; Rabat Marriott Hotel et Fès Marriott Hotel Jnan Palace. Travailler dans ces deux fleurons de Marriott est un honneur, tout comme collaborer avec le groupe Madaëf, propriétaire de ces établissements». Cdp

