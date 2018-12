PARTAGER Le G20 sous haute sécurité à Buenos Aires

Le Sommet du Groupe des 20 (G20), qui s’est ouvert, vendredi à Buenos Aires, se tient sous très haute sécurité en présence des présidents et chefs de gouvernement des pays membres de ce groupement, dont les dirigeants des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine.

Des milliers d’agents de divers corps de sécurité ont été déployés aux quatre coins de la capitale, dans la zone où se déroule ce conclave international, près du centre Costa Salguero, et au niveau de l’Avenue 9 de Julio, considérée comme la plus large de la capitale et dans le monde.

Près de 22.000 agents des corps de la police, des gendarmes et des unités spéciales sont mobilisés pour assurer la sécurité de ce sommet, le premier du genre à se tenir en Amérique du Sud.

Selon les médias locaux, 5.000 agents de sécurité étrangers en provenance des pays du G20 participent également aux opérations de sécurité.

Les rues de la capitale, qui connaît d’habitude un trafic constant et l’afflux de centaines de milliers de voitures en provenance des différentes régions du pays et d’autant de visiteurs, semblaient presque désertes.

Les autorités ont suspendu le trafic régulier de voitures, de trains et du réseau de métro et ont décrété vendredi et samedi jours fériés.

Les forces de sécurité, qui ont bouclé plusieurs quartiers et rues de la capitale, ne laissaient aucune personnes entrer dans le périmètre sécurisé qu’après vérification de l’identité des personnes voulant se rendre à leur domicile.

Des milliers de barricades en fer, une sécurité sans précédent et des milliers d’agents de sécurité argentins et étrangers: voici à quoi ressemble Buenos Aires, notamment le centre Costa Salguero, décrit par la presse argentine comme l’endroit la plus sûr au monde.

Les travaux du sommet du G20 se sont ouverts, vendredi dans la capitale argentine, sur fond de divergences entre les grandes puissances sur un certain nombre de questions internationales.

Trois thèmes principaux figurent à l’ordre du jour de sommet, à savoir « l’avenir du travail », « l’infrastructure pour le développement » et « l’avenir de l’alimentation durable ».

Parallèlement à ce conclave, des milliers de personnes ont commencé à se rassembler sur des places de la capitale, pour prendre part à des manifestations organisées à l’appel d’organisations sociales et politiques d’opposition.

Le G20 comprend l’Union européenne et 19 pays: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Russie, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.

LNT avec Map