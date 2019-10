PARTAGER Futur.e.s in Africa 2019: L’innovation digitale comme levier de développement

La portée de l’innovation digitale pour les territoires, en tant que levier de transformation au service du développement durable, a été mise en avant, mardi à Casablanca, à l’ouverture de la 2ème édition de Futur.e.s in Africa qui se tient sous le thème « territoires durables ».

L’innovation digitale est au cœur des préoccupations décentralisées des régions qui jouent un rôle majeur dans la transformation durable des territoires, ont souligné les participants à cet événement de deux jours, organisé par Maroc numeric cluster et Cap digital en partenariat avec les régions Casablanca-Settat et Ile-de-France dans le but de rapprocher les écosystèmes d’innovation de la France, du Maroc et de l’Afrique en vue de promouvoir des partenariats technologiques et commerciaux et favoriser l’innovation croisée.

A cette occasion, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, a indiqué que l’amélioration de l’attractivité des régions passe inéluctablement par l’implication du secteur privé et la mise en place d’outils innovants capables de changer certaines réalités et faire face aux défis auxquels sont confrontés les régions.

M. Bakkoury a également mis en avant l’importance de cet événement, qui se veut un rendez vous institutionnel visant à contribuer à la création d’un écosystème qui permet d’accompagner et d’encourager les Startups innovantes.

Abordant les défis des régions, M. Bakkoury a souligné l’impératif de s’armer de nouvelles technologies qui apportent des solutions et permettent d’élaborer des stratégies efficaces et d’agir avec la fiabilité requise pour la prise de bonnes décisions.

Pour sa part, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, Valérie Pécresse, a insisté sur l’impératif de réinventer les quartiers, les villes, les réseaux et les territoires pour s’adapter aux besoins croissants des citoyens et accompagner les transitions numériques qui ne cessent de s’accélérer.

Dans une allocution lue en son nom, elle a fait observer que les régions de Casablanca-Settat et d’Ile-de-France font face aux mêmes défis et rencontrent des problématiques analogues en termes d’aménagement de territoire, d’adaptation aux changements climatiques et d’organisation des transports, notant que le 2ème édition de Futur.e.s in Africa est la démonstration de l’engagement renouvelé des deux régions afin de favoriser l’innovation digitale.

La 2ème édition de Futur.e.s in Africa connaît la participation de plusieurs Startup, laboratoires de recherche, industriels, entrepreneurs, porteurs de projets, institutionnels et universitaires, tous acteurs de l’innovation numérique et de la transition écologique.

Au programme de cette édition figurent des rencontres professionnelles, des conférences et des ateliers axés sur les dernières tendances en matière de territoires intelligents.

L’édition 2019 de Futur.e.s in Africa sera marquée par l’organisation d’un hackathon destiné à imaginer et prototyper des solutions innovantes au service des villes de demain. Organisé en partenariat avec la Société Générale (France et Maroc) et l’Hack Lab de Casablanca, ce Hackathon se déroulera sur trois jours du 26 au 28 octobre.

LNT avec MAP