PARTAGER FRS se mobilise pour assurer le transport de marchandises

Alors que l’état d’urgence sanitaire a été décrété par le royaume du Maroc il y a un mois à présent, FRS a gardé opérationnelle la ligne Tanger- Med Algeciras afin de poursuivre l’acheminement du fret et l’approvisionnement des marchandises.

Sur les sept bateaux qui continuent de faire le voyage à travers le détroit de Gibraltar, trois sont ceux de l’opérateur FRS. Ces navires assurent sept départs quotidiens. C’est ainsi que pendant ces quatre dernières semaines, c’est environs 40.000 tonnes de marchandises qui ont pu être transportées entre les ports de Tanger-Med et Algeciras.

FRS tient à préciser qu’elle applique scrupuleusement les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires à bord de ses navires, permettant ainsi aux transporteurs, membres de l’équipage et personnel à terre de travailler dans des conditions qui garantissent leur bonne santé. En effet, parmi les mesures de protection qui sont appliquées, la température de toute personne qui embarque à bord est prise et les camions sont systématique désinfectés.