Fromageries Bel Maroc renouvelle son partenariat avec TIBU Africa dans le cadre de la 3e édition de la Semaine de l’Emploi par le Sport. Cette édition, organisée du 6 au 11 février à la TIBU Sport Factory à Casablanca, cible 300 bénéficiaires issus des différentes écoles du réseau de TIBU au Maroc. L’objectif est de permettre aux jeunes de mieux appréhender le marché du travail en s’appropriant les outils et les techniques nécessaires à une meilleure inclusion économique et sociale. Les collaborateurs de Fromageries Bel partageront ainsi leur expertise avec les bénéficiaires de cet événement, afin d’améliorer leur employabilité et les accompagner dans le monde professionnel. Il s’agira de prodiguer, lors de bootcamps dédiés, des conseils liés notamment à la rédaction et à la préparation des CVs et des lettres de motivation, ainsi que des simulation d’entretiens d’embauche.

« Nous sommes heureux de renouveler, pour la deuxième fois, notre partenariat avec TIBU Africa dans le cadre de cette Semaine de l’Emploi par le Sport, dont l’objectif est l’amélioration de l’employabilité des jeunes, en particulier ceux vulnérables. Cette collaboration traduit notre volonté et notre mission de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes marocains, surtout en cette période post-pandémique et de reprise économique. Nos collaborateurs bénévoles seront ravis de partager leurs connaissances en matière de recrutement, de conseils en management et en ressources humaines, et d’encadrer les 300 bénéficiaires de ce rendez-vous important pour l’avenir professionnel de ces jeunes », a déclaré Mme Djerrari Aida, directrice marketing chez Fromageries Bel Maroc.

La Semaine de l’Emploi par le Sport prévoit plusieurs ateliers traitant des thématiques liées aux enjeux de l’emploi dans le secteur du sport. Des échanges d’expertises avec des structures reconnues sont programmées, ainsi que des rencontres avec des professionnels et des spécialistes du domaine du sport. Des activités liées au développement personnel et à l’empowerment par le sport seront également proposées aux participants, en plus d’ateliers mettant en avant les valeurs transmises par les disciplines sportives et leur rôle dans l’épanouissement personnel et social des jeunes.

Dans le cadre de son partenariat avec TIBU Maroc, Fromageries Bel Maroc multiplie les actions et les campagnes de sensibilisation en faveur des jeunes marocains, issus des nombreuses structures du réseau de TIBU. Outre la Semaine de l’Emploi par le Sport, Fromageries Bel Maroc accompagne TIBU Maroc dans la sensibilisation autour de la bonne nutrition et le développement des écoles de la 2e chance au Maroc. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet d’insertion professionnelle des jeunes par le sport. Le programme de formation dans ces écoles innovantes, a offert à une centaine de bénéficiaires l’opportunité de développer les compétences techniques et comportementales requises pour une carrière dans le monde du sport.

LNT avec CdP

