Fromageries Bel Maroc, a inauguré, mardi 13 février 2024, sa nouvelle unité de production énergétique à Tanger. Cette installation basée sur la technologie de la chaudière à biomasse, représente une avancée significative dans la stratégie de décarbonation du Groupe Bel, visant à neutraliser les émissions de carbone de toutes ses usines d’ici 2025.

L’usine de Tanger devient ainsi la première unité de production internationale de Fromageries Bel à être équipée d’une chaudière à biomasse. Cette innovation témoigne de l’engagement résolu du Groupe Bel à accroître ses normes environnementales et à réduire son empreinte carbone tout en maintenant sa compétitivité sur le marché mondial. La chaudière à biomasse utilisera exclusivement des grignons d’olives, des déchets de la filière d’extraction de l’huile d’olive, provenant d’agriculteurs locaux, démontrant ainsi une approche circulaire et durable de la production énergétique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe Bel. Celui-ci vise à réduire d’un quart ses émissions sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2035, conformément aux objectifs de l’Accord de Paris. En investissant dans des technologies écologiques et en adoptant des pratiques durables, le Groupe Bel renforce son positionnement en tant qu’acteur responsable et innovant dans le secteur agroalimentaire mondial.

La cérémonie d’inauguration, présidée par Antoine Fiévet, Président du Groupe Bel, et Chakib Seddiki, Président de Fromageries Bel Maroc, en présence du ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, de l’ambassadeur de France au Maroc et de plusieurs responsables du Groupe, ainsi que nombreuses personnalités et partenaires de l’écosystème de l’entreprise, marque un moment significatif dans l’histoire de Bel Maroc.

S’exprimant à cette occasion, le ministre a souligné que l’inauguration de cette chaudière à biomasse est en phase avec l’engagement et les ambitions du Maroc en matière de transition énergétique, notant qu’elle revêt une importance particulière, puisqu’elle est liée à une entreprise qui fabrique un produit présent à la table des familles marocaines depuis plus de 50 ans.

Pour sa part, M. Fiévet a salué l’engagement sans faille des équipes de Fromageries Bel Maroc au service du développement du groupe et ses filiales à travers le monde, qui incarne parfaitement la mission du groupe visant à offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous, soulignant qu’il s’agit « d’une particularité typiquement marocaine, puisque cet état d’esprit n’existe pas dans les autres filiales du groupe ».

De son côté, la directrice des programmes et des réalisations au ministère de la Transition énergétique et du développement durable, Hafsa Lakhlifi, a indiqué que l’inauguration de cette unité s’inscrit en droite ligne des stratégies économiques et environnementales du Royaume, notant que cette installation démontre de l’engagement du groupe au service de la décarbonation industrielle, qui est devenue aujourd’hui un défi pour plusieurs pays, en l’occurrence le Maroc.

Il est à souligner que 30 millions de dirhams ont été investis dans l’acquisition de cette chaudière à biomasse. Cette nouvelle installation permettra de couvrir 80% des besoins actuels en vapeur de l’usine de Tanger.

Parcours de Fromageries Bel Maroc

Fondé en 1865, le Groupe Bel s’est imposé comme un acteur majeur de l’alimentation mondiale, notamment dans le secteur des fromages de marque. Avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2022, l’entreprise compte près de 10 800 collaborateurs répartis dans une soixantaine de filiales à travers le monde. Depuis son arrivée au Maroc dans les années 70, le Groupe Bel a connu une croissance significative, établissant des installations de production à Casablanca et à Tanger.

La première fromagerie à Tanger a été créée en 1977, marquant le début d’une présence durable dans le pays. Au fil des années, l’entreprise a développé une gamme diversifiée de produits et a étendu ses opérations à l’international, devenant l’un des sites les plus stratégiques du Groupe. En investissant dans des initiatives de responsabilité sociale et environnementale, comme le programme INAYA lancé en 2019, Fromageries Bel Maroc affirme son engagement envers le développement durable et le bien-être de la communauté locale.

Avec plus de 1 100 collaborateurs, l’usine de Tanger se positionne comme un leader dans le marché des fromages à tartiner au Maroc. Près de 20% de sa production est destinée à l’exportation, témoignant de son impact économique significatif dans la région. En plus de ses réalisations commerciales, l’usine de Tanger est reconnue pour son excellence en matière de performance industrielle, devenant un site pilote pour les initiatives d’amélioration continue du Groupe Bel.

Depuis 2010, l’usine de Tanger a mis en œuvre des programmes innovants pour réduire son empreinte environnementale, y compris des initiatives telles que WASABEL et ESABEL pour économiser l’eau et l’énergie. En 2022, l’usine a réalisé une transition réussie vers l’utilisation exclusive d’électricité renouvelable, réduisant ainsi sa dépendance aux énergies fossiles et limitant ses émissions de gaz à effet de serre.

L’engagement continu de Fromageries Bel Maroc envers la durabilité et l’efficacité opérationnelle en fait un exemple de réussite dans le secteur manufacturier marocain. En choisissant Tanger comme premier site international pour ses nouvelles initiatives de décarbonation, le Groupe Bel réaffirme son engagement envers un avenir plus propre et plus durable pour tous.

Asmaa Loudni

