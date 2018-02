PARTAGER Le froid piège des populations nomades dans le Haut-Atlas

Plusieurs régions du Maroc ont connu, ces derniers jours, d’importantes chutes de neige. Cela a causé la fermeture de nombreux axes routiers, notamment dans les régions du Moyen et Haut Atlas, aggravant l’isolement des villages en altitude.

A cet effet, des initiatives ont été entreprises dans le cadre des mesures urgentes prises par le ministère de l’Intérieur, en vue d’alléger les effets de la vague de froid sur les populations enclavées, et d’apporter l’assistance nécessaire aux habitants des localités ayant connu des chutes de neige. Dans le village d’Agoudal, niché à 2 300 m d’altitude, l’un des plus élevés du Maroc, plusieurs dizaines de nomades se sont retrouvés bloqués par la neige, avec leur bétail, pendant plusieurs jours.

A cause de l’impossible d’accéder à cette zone sans hélicoptère, ils ont dû attendre que les conditions climatiques soit favorables pour que les autorités locales se mobilisent et viennent à leur secours. « C’est grâce à de braves habitants du village que l’on a pu apporter aux personnes coincées de quoi manger, en attendant d’être secourues», nous raconte un habitant de la région. «Il n’y a pas de routes, que des montagnes difficiles d’accès, surtout avec la neige qui atteint plus d’un mètre.

Lundi 12 février, des hélicoptères ont distribué aux personnes coincées des denrées alimentaires, mais tout le monde n’a pas pu en profiter. Les autorités ont réussi à ouvrir les routes dans certains endroits et pas d’autres… Il reste encore 11 personnes coincées à Azighame, Ighoudane et Tameqssoute depuis près de 15 jours», se désole-t-il.

L’habitant déplore également l’attitude de certains nomades, qui refusent de partager l’aide alimentaire reçue par les autorités avec les autres, pour la simple raison que celle-ci a été déposée près de leur lieu de résidence. «C’est une honte de s’accaparer toute l’aide des autorités pour soi, surtout dans ces conditions», s’indigne notre source. Il est à noter que ces nomades, qui ont l’habitude d’arpenter les montagnes dès le début du printemps avec leur troupeaux, ont été pris de court par les tempêtes de neige. Plus de 200 bêtes ont succombé au froid dans le village, n’ayant pas pu être sauvées.

A. Loudni