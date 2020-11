PARTAGER FRMF : La saison 2020-21 commencera le 4 décembre, première Bolota Pro féminine de l’histoire

La saison 2020-2021 de Botola Pro de football débutera le 4 décembre et prendra fin le 18 aout, a annoncé samedi la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Au terme d’une réunion tenue samedi par visioconférence avec la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), la Ligue nationale de football amateur (LNFA), la Ligue nationale de football féminin (LNFF) et la Ligue nationale de football diversifié (LNFD), le bureau directeur de la FRMF a décidé que cette saison de Botola, dont le tirage au sort sera effectué dimanche, débutera le 4 décembre et se terminera le 18 aout, selon un communiqué de l’instance fédérale publié sur son site internet.

Pour leur part, les phases finales de la Coupe du Trône se dérouleront simultanément avec la fin de la saison footballistique, a souligné l’instance fédérale dans le communiqué, ajoutant que les clubs nationaux participeront à une compétition internationale chaque saison selon le rang occupé au classement du championnat national et aux matchs de la Coupe du Trône.

Lors de cette réunion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a expliqué que l’objectif de la saison prochaine est d’assurer le lancement de la saison sportive en réponse aux attentes de toutes les composantes du ballon rond national, ajoutant que pour cette saison, l’instance fédérale a conclu un contrat avec l’Opérateur téléphonique « Inwi » comme nouveau sponsor du championnat national.

M. Lekjaa a également annoncé que les assemblées générales (AG) des clubs, ligues régionales, de la LNFP, LNFA et de la FRMF se tiendront le 4 décembre 2020, précisant que la FRMF sera à disposition de ces instances pour leur assurer un accompagnement technique afin de tenir leur AG.

Par ailleurs, M. Lekjaa a appelé la LNFP et la LNFA à élaborer une vision pour développer le mode de compétition et le présenter au Comité directeur et à l’Assemblée générale de la FRMF pour approbation.

S’agissant du football féminin, le président de la FRMF a annoncé que la saison prochaine connaîtra le lancement de Botola Pro de cette catégorie, la première du genre au Maroc, appelant tous les intervenants à contribuer à la réussite de ce grand chantier. En ce qui concerne les contrats des entraîneurs, il a été approuvé, lors de cette réunion, qu’en cas de rupture du contrat entre club et entraineur ce dernier ne peut assurer une fonction technique au sein d’un autre club de la même division et au cours de la même saison.

Le vice-président de la LNFP, Abdessalam Belegchour, a exposé en détail la vision de la ligue concernant la saison footballistique à venir, soulignant que la FRMF s’est engagée avec une société étrangère, en charge de la programmation des championnats espagnol et anglais de première division, pour la programmation de la Botola Pro, et ce afin de faciliter le bon déroulement du championnat national.

D’autre part, la ligue a étudié la possibilité d’utiliser la technologie d’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), qui a connu un grand succès la saison dernière en Botola Pro D1, lors de quatre matches de la Botola Pro D2 saison 2020-2021 en vue de la généraliser au reste du championnat.

De son côté, le secrétaire général de la LNFP, Khalid Mghifri, a présenté un exposé sur la saison écoulée du championnat national des jeunes, qui a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, approuvant le classement arrêté à la 22ème journée le 14 mars 2020.

De plus, le secrétaire général de la LNFP a indiqué que la saison prochaine du championnat national des jeunes débutera le 12 décembre 2020 et s’achèvera le 18 juillet 2021.

Au cours de la même réunion, le président de la LNFD, Taha El Mansouri, a annoncé une nouvelle vision du championnat national, qui sera présentée pour délibération lors de la prochaine réunion du comité directeur.

D’autre part, il a été convenu, concernant la mise à niveau des infrastructures, de procéder aux revêtements en gazon naturel du stade de Saniat Rmel à Tétouan, du stade municipal d’Oued Zem et du stade Ahmed Choukri à Zemamra.

A l’issue de cette rencontre, le président de la FRMF a exprimé sa fierté quant à l’adhésion de la famille du football national pour la cohabitation avec la pandémie de la Covid-19, saluant au passage les efforts déployés par tous les intervenants afin de réussir la saison footballistique et rappelant l’importance de respecter le protocole sanitaire par les clubs afin d’assurer le bon déroulement des compétitions du football national.

LNT avec MAP