La France appelle au maintien du dialogue pendant le 2ème tour de la présidentielle au Mali

La France a appelé, vendredi, au maintien d’un esprit de dialogue et de responsabilité pendant la préparation et le déroulement du deuxième tour de l’élection présidentielle au Mali, invitant à la bonne prise en compte des recommandations exprimées par les diverses missions d’observation électorale après le premier tour.

Le second tour du scrutin présidentiel au Mali opposera, le 12 août, le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, au chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé.

Au premier tour qui s’est déroulé le 29 juillet, M. Keïta est arrivé en tête avec 41,42 pc des voix, contre 17,80 pc pour Soumaïla Cissé, selon les résultats officiels provisoires portant sur l’ensemble des suffrages.

Dans une déclaration, le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a félicité l’ensemble des candidats et en particulier les candidats qualifiés au deuxième tour, soulignant le caractère essentiel de ce scrutin pour la démocratie et la souveraineté malienne.

Le ministre a rendu également un hommage appuyé au peuple malien qui, a-t-il relevé, a voté dans le calme et la dignité, comme il a salué «l’engagement de toutes les personnes impliquées dans l’organisation et la sécurisation du scrutin, dans des conditions parfois difficiles et dangereuses». «Leur action a été déterminante pour permettre l’expression démocratique du peuple malien», a-t-il affirmé.

LNT avec MAP