PARTAGER Franc-succès de la première édition de l’Eco-Trail Lalla Takerkoust

Effectivement, celles et ceux invités pour cette première édition ont certainement dû vivre des moments mémorables. C’est dans la joie et la bonne humeur, sous un ciel bien ensoleillé, que les 400 participants ont pris le départ.

Aux alentours du beau lac Lalla Takerkoust, destination très appréciée en cette période hivernale des stars du FC Barcelone et du Real Madrid (Piqué, Ronaldo, Benzema, Carvajal et autres Zidane…) que l’Eco-Trail Lalla Takerkoust a été disputé dimanche dernier, avec au menu trois courses sur des distances respectives de 27 Km, 17 Km et 7 Km. Les trois parcours n’ont pas été de tout repos. Selon les organisateurs, « ce sont bel et bien des parcours étudiés et professionnels ».

En ce qui concerne les résultats, côté Dames, pour la distance du 27 km, Aziza Raji a remporté l’épreuve en parcourant la distance en 2h :05 :51, suivie de Skak Hasnaa (2 :21 :15) et Doyen Edith (2 :28 :44). S’agissant des hommes et sur la même distance, c’est Moussad Hadout qui s’est approprié la première place avec un chrono de 01h :32 :41, suivi de Abdelaziz Baghazza (01 :32 :50) et Zakaria Boudad (01 :34 :57).

Tabiti Hanane s’est classée première du 17 km chez les dames en parcourant la distance en 1h :17 :45, suivie de Rajaa Khoaimi (01 :27 :01) et Hayat Ahammiche (01 :31 :21). Côté hommes, Azdine Majdoubi a occupé la première place au classement final avec un chrono de 00 :59 :24, suivi de Abdelaziz Baghaza (00 :59 :25) et Soufiane Bouichou (01 :00 :32).

Enfin, sur la distance de 7 km, Kenza Ketini est arrivée première au classement général avec un chrono de 00 h :39 :07, suivie de Asmaa Mseffer (00 :39 :58) et Fatima El Ouadgheri (00 :46 :25). Chez les hommes, c’est Aziz Ait Harrou qui s’est imposé en parcourant la distance en 00: 27 :00, suivi de Soufiane Sbagh (00 :30 :10) et Mohamed Idrissi (00 :31 :14).

Pour le directeur technique de l’événement, Ali Bella Ouhamou, « cette manifestation sportive, qui a connu la participation aussi bien de professionnels que d’amateurs du Maroc et de l’étranger, s’est déroulée dans de bonnes conditions et a été marquée par une rude concurrence entre les trailers ». Et de noter que les performances réalisées confirment que les coureurs étaient tous bien préparés à ce genre d’épreuve.

Organisé à l’initiative de l’Association Trail Maroc et l’agence TSM, en collaboration avec l’Association Sport nature développement Amizmiz, sous le signe « Volonté, abnégation, dynamique d’équipe, solidarité et respect de l’environnement », le Trail écologique Lalla Lalla Takerkoust est la première étape d’un circuit de trois événements destinés à promouvoir le sport d’endurance, l’écologie et le développement durable. Après Lalla Takerkoust, d’autres événements attendent les trailers, notamment l’éco Trail d’Amizmiz (29 avril) et l’éco Trail de Dar Bouazza, prévu fin septembre prochain.

En somme, cette première étape a réussi le pari d’une course aux valeurs des plus nobles, à savoir la protection de l’environnement et la solidarité avec la population locale démunie.

Au-delà, l’Eco-Trail Lalla Takerkoust vient de démontrer à nouveau que les sports d’endurance et l’écologie gagnent du terrain auprès des Marocains.

H.Z